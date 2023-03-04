主場美景在嘉義！「黃金VS.洋紅風鈴木」盛開中 一天就能拍好拍滿

櫻花季已經快步入尾聲，不讓櫻花專美於前、原生在熱帶美洲的黃金、粉紅風鈴木，在符合生長習性溫度的中、南部目前已經接棒進入盛開期，在好天氣當背景之下，輕輕鬆鬆就能美照連發，而在嘉義剛好可以一次捕捉到她們美麗的身影，快把握約兩週的花期，出門拍好拍滿囉！

圖／Olivia Zeng歐莉IG

圖／Olivia Zeng歐莉IG

在嘉義市裡的嘉南農田水利會旁，有兩棵樹形高大、開花量多的洋紅風鈴木，據說從日治時期就有了，搭配旁邊的官署建築，拍起照來別有一番風味，雖然只有兩棵也讓「Olivia Zeng歐莉」拍得超過癮，而且沒有太多遊客，沒有人擠人的問題。

圖／Olivia Zeng歐莉IG

而同樣位於嘉義、距離農田水利會約1小時車程可以抵達的大林陳井寮堤，堤坊邊種植了長達約3公里的黃金風鈴木，進入盛開期時遠遠看像道黃色花牆，來拍照取景的人絡繹不絕，不過要注意的是，花況大爆發的花朵可能因風大而吹落，出門前記得先確認花況才不會掃興唷！

洋紅風鈴木與粉紅風鈴木區別：

兩者的區別在於風鈴木是落葉喬木，開花的時候沒有葉子；而洋紅風鈴木是常綠喬木。而風鈴木葉子邊緣呈疏鋸齒，洋紅風鈴木則是全緣無鋸齒。

洋紅風鈴木

嘉南農田水利會嘉義區管理處：嘉義市東區垂楊路225號

黃花風鈴木堤坊

導航：嘉義縣大林 陳井寮堤

導航座標：23.611207_120.407945

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