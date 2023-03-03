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南投賞花新秘境！ 仙氣滿滿麝香木「粉色山丘」夢幻報到　櫻花、錫葉藤、風鈴木一次收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 依芙
圖／IG@3more_hi4授權
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不管怎麼拍都美！ 南投全新的「麝香木花開秘境」開放，位於中寮「瑰麗甜心玫瑰園」，雖名為玫瑰園，但種滿了各式花木，近期麝香木開滿山坡呈現一片粉紫美景，拍起來仙氣值爆表，趁著週末假期快追起來！

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IGER3more_hi4特別分享，今年沒有特別追櫻花，是直接把夢幻麝香木花海當成櫻花來拍，更喜歡這裡能有被麝香木包圍的隧道感，多種視角呈現的粉紅山林，等著旅人們來挖掘，而且除了麝香木花海外，一旁還有錫葉藤隧道可以逛，園區後方的黃金風鈴木也即將開花，一口氣就能捕捉櫻花、風鈴木、麝香木的三色花景。

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瑰麗甜心玫瑰園內有多種觀賞植物，為了讓民眾更恣意地欣賞美麗花海，老闆佛心更改為收取入園清潔費每人50元(國小以下免費)，所以現已不再販售麝香木花束囉，賞花遊客車輛請順停在大馬路單邊，同時提醒保護環境、不攀折、不踩踏，快趁著夢幻粉紫色花期，規劃一場南投賞花之旅吧。

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粉色山丘麝香木秘境

導航：南投縣中寮鄉廣興村頂城巷39號，或直接google地圖《粉紅山丘》

時間：每日08:00～17:00

收費處：在小木屋&小路入口處有設置投幣箱

化妝室：開放花海下方阿嬤家的廁所可供使用

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