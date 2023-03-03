南投賞花新秘境！ 仙氣滿滿麝香木「粉色山丘」夢幻報到　櫻花、錫葉藤、風鈴木一次收藏

不管怎麼拍都美！ 南投全新的「麝香木花開秘境」開放，位於中寮「瑰麗甜心玫瑰園」，雖名為玫瑰園，但種滿了各式花木，近期麝香木開滿山坡呈現一片粉紫美景，拍起來仙氣值爆表，趁著週末假期快追起來！ IG

2023-03-03 15:37