台南人全嗨爆！「8家餐飲品牌」將於今年登陸台南，「這家」最快預計4月開幕

說到雲林一定會想到古坑咖啡，旅遊中品嘗一杯咖啡欣賞不同城市的景色再愜意不過了，但除此之外，其實雲林的每個鄉鎮都有自己的特色美食，這次要為大家推薦雲林斗六美食，不但有在地小吃、獨特的魷魚嘴羹料理，甚至還有伴手禮變成冰品店，下次去雲林斗六跟著這篇好好吃一輪！

2023-02-27 11:00