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台南人全嗨爆！「8家餐飲品牌」將於今年登陸台南，「這家」最快預計4月開幕

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／各業者提供
圖／各業者提供

台南新店開一波！近日，台南式粉絲頁發出一則新店開幕總整理貼文，共有8個品牌將於今年進駐展店，包含茶六燒肉青花驕、一風堂、石二鍋、開飯川食堂等連鎖餐飲，新開店遍布台南市區，讓在地網友嗨喊「大台南太讚了」。

青花驕。圖／王品提供
青花驕。圖／王品提供

一風堂。圖／一風堂提供
一風堂。圖／一風堂提供

新店遍地開！台南式粉絲頁時常分享台南大小事，日前一則新開店總整理更是掀起眾人熱議，貼文中透露將有茶六、青花驕、一風堂、石二鍋、開飯川食堂、初魚、聚·日式鍋物、芳珍蔬食等8個人氣品牌在今年插旗台南市區，其中「開飯川食堂」最快預計4月開幕。

好消息一出，就讓不少台南人興奮直呼「等好久」、「大開心」、「終於不用跑外縣市了」，同時也有網友敲碗許願IKEA、鼎泰豐、一蘭拉麵等，期許不久的未來就能許願成功、迎來開幕消息。UDN小編也會隨時追蹤，提供更多新開店資訊，台南朋友也可至台南開幕式粉絲頁關注最新消息。

石二鍋。圖／石二鍋提供
石二鍋。圖／石二鍋提供

初魚、開飯川食堂2品牌預計進駐新光三越台南西門店。圖／新光三越提供
初魚、開飯川食堂2品牌預計進駐新光三越台南西門店。圖／新光三越提供

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