聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南人全嗨爆！「8家餐飲品牌」將於今年登陸台南，「這家」最快預計4月開幕
台南新店開一波！近日，台南式粉絲頁發出一則新店開幕總整理貼文，共有8個品牌將於今年進駐展店，包含茶六燒肉、青花驕、一風堂、石二鍋、開飯川食堂等連鎖餐飲，新開店遍布台南市區，讓在地網友嗨喊「大台南太讚了」。
新店遍地開！台南式粉絲頁時常分享台南大小事，日前一則新開店總整理更是掀起眾人熱議，貼文中透露將有茶六、青花驕、一風堂、石二鍋、開飯川食堂、初魚、聚·日式鍋物、芳珍蔬食等8個人氣品牌在今年插旗台南市區，其中「開飯川食堂」最快預計4月開幕。
好消息一出，就讓不少台南人興奮直呼「等好久」、「大開心」、「終於不用跑外縣市了」，同時也有網友敲碗許願IKEA、鼎泰豐、一蘭拉麵等，期許不久的未來就能許願成功、迎來開幕消息。UDN小編也會隨時追蹤，提供更多新開店資訊，台南朋友也可至台南開幕式粉絲頁關注最新消息。
延伸閱讀：
．Buffet壽星5折！ 台北漢普頓酒店「洛可可茶苑」推車吃到飽 3月午晚餐7折、假日不加價
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言