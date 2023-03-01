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遍布全台的嘎嘣脆！新竹美食「有利脆皮豬」台北新據點今開幕，酥脆多汁超下飯
人氣展店再＋1！新竹在地美食「有利脆皮豬」又有新據點囉，這次插旗中山區雙城街，並於今(1)日正式開幕，自新竹一路開展至今，雙北、基隆、台中、高雄等多縣市皆有分店，由此看出店家的超高人氣與美食實力。今天起，中山區也吃得到啦！
新竹超夯「有利脆皮豬」在各縣市皆有據點，3/1插旗中山區雙城街。「有利脆皮豬」將豬肉外皮烤至金黃酥脆，一刀切下，脆口聲響療癒又誘人，讓人光看就口水直流，IGerToby分享搭配洋蔥、蒜頭，沾點辣粉一起吃，讓人越吃越涮嘴。值得注意的是，店家的招牌脆皮朱每日限量，售完為止，想吃記得早點前往拿號碼牌喔！
有利脆皮豬 中山雙城店
地址：台北市中山區雙城街10巷1號
營業時間：15:30-00:00（售完為止）
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