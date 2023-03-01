遍布全台的嘎嘣脆！新竹美食「有利脆皮豬」台北新據點今開幕，酥脆多汁超下飯

去食茶餐廳！除了味蕾上的滿足外，茶餐廳更給人一種置身香港街頭的感受。以下UDN小編精選4家台北必吃港式餐廳，不光有開幕即爆紅的新潮茶餐廳，還有開業超過20年仍屹立不搖的老字號。想入坑港式料理的朋友，茶

2023-02-27 15:30