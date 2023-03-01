Buffet壽星5折！ 台北漢普頓酒店「洛可可茶苑」推車吃到飽 3月午晚餐7折、假日不加價

台北市又多了一家觀光飯店Buffet自助餐廳可以追了！ 台北漢普頓酒店一樓的「洛可可茶苑」自助餐廳，除了全台首創的下午茶推車吃到飽，自3/1起開賣全餐期，午、晚餐用餐享7折優惠，生日當天用餐壽星則有5折優惠，Buffet控們吃起來！

圖／翻攝台北漢普頓酒店 Hamp Court Palace Taipei FB

離捷運松江南京站走路就到的台北漢普頓酒店，以華麗的歐式城堡風格聞名，位於一樓的「洛可可茶苑ROCOCO Tea House」，於3/1起供應每日歐陸風格自助式早餐、午晚餐，還有有推車式的吃到飽英式下茶，多達30種以上甜鹹餐點可吃，還能喝到英國皇室御用、茶界愛馬仕等飲品。

圖／翻攝台北漢普頓酒店 Hamp Court Palace Taipei FB

餐檯區有沙拉區、熱食區、各式海鮮、日式壽司、爐烤牛肉、甜點、飲料等各式美食吃到飽，還推出現點現做的主餐四選一享用，有國王牛肉麵、寶島控肉飯、美式漢堡與越式火車頭河粉，讓食客們挑選。

圖／翻攝台北漢普頓酒店 Hamp Court Palace Taipei FB

洛可可茶苑Buffet成人收費每位1380元+10%，6-12歲兒童每位980元+10%，慶祝餐廳開幕，3月份午、晚餐用餐的個人享7折優惠，生日當天用餐壽星享5折優惠，週末假日更不加價。

圖／翻攝台北漢普頓酒店 Hamp Court Palace Taipei FB

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