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辣炒年糕只要1元！韓式燒烤「兩班家」插旗大葉高島屋，加碼再送「松葉蟹膏拌飯升級券」

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)
圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)

韓料控、燒烤控統統照過來！主打頂級韓式燒烤的連鎖人氣「兩班家韓式熟成烤肉」新門店盛大開幕，即日起至2/27推出超強開幕優惠「1元辣炒年糕」，最狂優惠邀你一同大啖韓式燒肉、奢華宮廷級料理，快趁連假先搶一波優惠吃起來～

圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友Minari Fuki)
圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友Minari Fuki)

圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書
圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書

1元可以做什麼？「兩班家韓式熟成烤肉」進駐大葉高島屋，並於2/24正式開幕，自開幕日起至2/27，連續4天推出銅板價優惠「辣炒年糕只要1元」，凡於活動期間至店用餐，即可以1元優惠價加購一份價值290元的辣炒年糕，這麼大方的好康可別錯過了。

圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)
圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)

圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書、摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)
圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書、摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)

不光如此，即日起至3/12，只要在活動期間至店用餐，即贈「松葉蟹膏拌飯免費升級券」1張，奢華開吃不加價。除了各式美味烤肉外，各類炸物韓式炸雞海鮮煎餅、韓式烘蛋等韓國經典料理統統吃得到，快揪團享用一桌好料吧！

圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)
圖／摘自兩班家韓式熟成烤肉臉書(網友王瑞文)

圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書
圖／兩班家韓式熟成烤肉臉書

兩班家韓式熟成烤肉 大葉高島屋店

地址：台北市士林區忠誠路二段55號5樓(大葉高島屋5F)

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