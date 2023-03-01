下殺近5折！哈根達斯「2通路優惠」1次收，多種口味可選、最高現省170元

百來元吃哈根達斯！全聯及家樂福紛紛推出哈根達斯優惠，即日起到3/5，原價300多塊的哈根達斯，不用200元就能帶回家，哪家優惠買哪家，最高限折170元，還有多達13種口味可以選擇，快衝賣場冰櫃搜寶一波啦！

圖／IG@oldgirl.mytw.foodie授權

即日起至3/5，全聯推出473ml哈根達斯優惠價，原價323元，現在購買只要197元，限定口味多達13種，包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶等人氣口味，每店限量供應，要買要快。

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而家樂福也自即日起至3/5推出473ml哈根達斯統一超值價189元(原價359元)，指定品項內含草莓、香草、抹茶、巧克力草莓巧脆等9種口味，值得注意的是，家樂福各門店優惠價格略有不同(優惠內容與指定口味依各門店公告為主)。現在開吃哈根達斯最划算囉～

圖／摘自家樂福新仁店IG

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