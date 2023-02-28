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終於補貨了！好市多必買甜點「美祿甜筒、卡士達派」，網垂涎：超爆好吃
連假最後一天逛好市多！曾缺貨好一陣子的「雀巢美祿巧克力麥芽甜筒」好評再補貨，還有2/27才剛推出的「卡士達派」，一次購入囤回家，冰控、甜點控快筆記衝賣場啦！
補貨快搶！好市多人氣冰品「雀巢美祿巧克力麥芽甜筒」熱賣再補貨，夯到缺貨一陣子，好不容易等到補貨還不先收一波。有網友分享這款美祿甜筒「超爆好吃，不會太甜」、「甜度適中，甜筒脆餅超級推薦」，一盒299元，共有12支，平均一支約25元超便宜，一支熱量143大卡，吃起來罪惡感也比較低。
此外，還有2/27熱騰騰新上架的「12吋卡士達派」，一個399元超巨大，重達1700公克，外型類似放大版蛋塔，以動物鮮奶油、鮮奶、卡士達等單純原料製成，適合多人聚餐分著享用，喜歡吃派的朋友可別錯過囉！
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