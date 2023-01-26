快訊

高雄鳳山透天民宅年初五失火 火未撲滅獨居屋主已死亡

政院仁燦配 趙少康批蔡英文組難看「不倫內閣」

美到不科學！「超巨洋紅風鈴木」一棵抵一片，粉花炸開超壯觀

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@tpo5088授權
圖／IG@tpo5088授權

一棵樹抵一整片！萬綠叢中一點紅，明華生態園區這顆超巨大洋紅風鈴木矗立在園區中央，與四周綠植形成鮮明對比，讓人一眼望去就能看見它的豔麗。誰說一整片花田、樹林才吸睛？即便只是一棵風鈴木也足以讓人驚豔。

圖／IG@tpo5088授權
圖／IG@tpo5088授權

明華濕地經過轉型成為環保休閒勝地，設置木棧道、生態島、景觀植栽與解說石，池中也有浮水性、挺水性及沉水性植物可供觀賞，置身其中感受大自然的愜意。而到訪不能錯過的洋紅風鈴木更是必拍亮點，怎麼拍都好美，也能透過水面倒影拍攝，單單一棵就能讓人流連、拍不停，不少網友看到都直呼「這顆也太大了」、「好美、好震撼」。

圖／IG@tpo5088授權
圖／IG@tpo5088授權

明華生態園區

地址：嘉義縣大林鎮明華里

導航路線：中山高速公路大林交流道出口，下交流道後左轉162縣道，於民生路、忠孝路口右轉台一線前進50公尺即可到達

延伸閱讀：

「新年走春賞花」花海炸裂美景必收！ 白靄靄梅花、金黃落羽松、粉紅風鈴木 快看大家都在追的什麼花

走春踩點品咖啡！ 台北4家「古蹟星巴克」喝出人文氣息 愜意下午茶好放鬆

風鈴木 濕地 IG 走春 熱門打卡

相關新聞

美到不科學！「超巨洋紅風鈴木」一棵抵一片，粉花炸開超壯觀

一棵樹抵一整片！萬綠叢中一點紅，明華生態園區這顆超巨大洋紅風鈴木矗立在園區中央，與四周綠植形成鮮明對比，讓人一眼望去就能看見它的豔麗。誰說一整片花田、樹林才吸睛？即便只是一棵風鈴木也足以讓人驚豔。

超佛心早餐！「郡西路無名米漿杏仁茶」菜單上最貴25元，必喝古早味柴燒豆漿、米漿、杏仁茶

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 台南【郡西路無名米漿杏仁茶】超佛心銅板價 柴燒豆漿 米漿 今天來分享這家【無名米漿杏仁茶】，店址就在郡西路上，保安市場旁的無名早餐店，價錢也很佛心！！

IG打卡美食！嘉義最美豆花店「壺豆花」氛圍佳 探店必吃「泰奶豆花」

udn走跳美食／愛比妞の美食旅遊地圖 嘉義美食【壺豆花】 這次到嘉義免不了就是來品嘗嘉義美食，之前IG常看到這家【壺豆花】讓我很感興趣，立刻排進行程當中，嘉義最美的豆花店趕快來介紹給你們啦

飲食旅遊作家葉怡蘭也愛吃！走春不可錯過的「500盤」台南味

台南是全台知名美食聖地，也是人文薈萃的古城，吸引旅人一再造訪。去年台南有6道佳餚入選「500盤2022」，在金兔年到台南走春之際，不妨跟著知名美食評論家、名人的腳步，嘗嘗不可錯過的「500盤」台南味。

每周只賣2天！觀光客不知道的「阿珍炸雞」開賣即排隊，老饕首推「多汁雞塊、米血」

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 每個人都有喜歡的台南炸雞，自己都有自己的台南炸雞口袋名單，絕對都是「我家巷口屌打」的台南炸雞類型，然而這間台南炸雞絕對是我大學生活中巷口

不加水的美味雞蛋糕！台南「金蕉條」起司要熱熱吃，香濃牽絲無限延伸

udn走跳美食／水晶 熱鬧的國華街上有間金蕉條雞蛋糕小攤，賣的雞蛋糕香濃無比，不加一滴水，現點現做，起司口味熱熱吃，拉開來無限延伸，每天只賣幾個小時，老闆很隨性，也沒寫營業時間，賣完就收工！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。