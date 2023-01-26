美到不科學！「超巨洋紅風鈴木」一棵抵一片，粉花炸開超壯觀

一棵樹抵一整片！萬綠叢中一點紅，明華生態園區這顆超巨大洋紅風鈴木矗立在園區中央，與四周綠植形成鮮明對比，讓人一眼望去就能看見它的豔麗。誰說一整片花田、樹林才吸睛？即便只是一棵風鈴木也足以讓人驚豔。

圖／IG@tpo5088授權

明華濕地經過轉型成為環保休閒勝地，設置木棧道、生態島、景觀植栽與解說石，池中也有浮水性、挺水性及沉水性植物可供觀賞，置身其中感受大自然的愜意。而到訪不能錯過的洋紅風鈴木更是必拍亮點，怎麼拍都好美，也能透過水面倒影拍攝，單單一棵就能讓人流連、拍不停，不少網友看到都直呼「這顆也太大了」、「好美、好震撼」。

圖／IG@tpo5088授權

明華生態園區

地址：嘉義縣大林鎮明華里

導航路線：中山高速公路大林交流道出口，下交流道後左轉162縣道，於民生路、忠孝路口右轉台一線前進50公尺即可到達

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