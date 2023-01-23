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「新年走春賞花」花海炸裂美景必收！ 白靄靄梅花、金黃落羽松、粉紅風鈴木 快看大家都在追的什麼花

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@molly888666、IG@3more_hi4、IG@yijiun_lee、IG@imma_pon、IG@littlestar0202
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新年走春賞花必收！ 開春暖陽帶來花開美景無限，梅花、落羽松、粉紅風鈴木都傳出炸裂滿開打卡美景，接下來還有櫻花蓄勢待發了，無論是專程前往信義鄉賞梅秘境，亦或是市區馬路邊就能欣賞的落羽松黃葉、粉紅風鈴木，快來看看大家新春假期都造訪了哪些「走春賞花美景」吧！

蔡家秘境梅園

圖／IG@molly888666
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圖／IG@molly888666
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南投近年攝影家必訪的賞梅攝影景點「蔡家秘境梅園」，除了有滿坑滿谷的雪花梅花盛開，還有寧靜純樸古厝相襯地古意盎然，超大片梅花花海白靄靄一片怒放中。

外坪頂蔡家秘境梅園 ▶地址：南投縣信義鄉太平巷33號 ▶電話：0989859562 ▶時間：08:00–17:00 ▶停車費：一台汽車100元

嘉義八掌溪堤防．粉紅風鈴木秘境

圖／IG@3more_hi4
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嘉義堤防花海秘境位於嘉義水上一帶，與赤蘭溪風鈴木花海比美，沿著八掌溪堤防盛開的粉紅花開，人物、堤防路線與花色構成多種美麗畫作，還可順遊與此處距離5分鐘車程的赤蘭溪粉紅風鈴木。

八掌溪堤防。粉紅風鈴木秘境 ▶座標：23.433626,120.432784

彰化芬園波斯菊

圖／IG@imma_pon
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彰花芬園藏著一處超遼闊的大波斯菊花海，這處秘境就位在彰花芬園圳墘村得寶山國小附近，粉紅粉嫩嫩的一片超級漂亮，冬季的粉紅色花毯搭上夕陽落日，即成為魔幻的精彩時刻。

彰化寶山國小旁波斯菊 ▶座標：座標位置 23.9899820,120.64353210

文心森林公園落羽松

圖／IG@littlestar0202
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落羽松林花期轉紅也有一段時日了，為大家介紹一處最鄰近市區的落羽松美景，這是靠近台中文心森林公園兩側的整排落羽松，成為最美的市區落羽松還能讓人邊欣賞美景邊運動散步。

文心森林公園落羽松 ▶地點：捷運文心森林公園站外人行道

三峽大熊櫻花林

圖／IG@yijiun_lee
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粉紅風暴席捲三峽整片山頭，「大熊櫻花林」是北部的深山賞櫻秘境指標景點之一，現正爆發三色寒櫻花海，還有河津櫻、八重櫻、吉野櫻等多種櫻花，從1月一路到3月都可賞美美櫻花林。

三峽大熊櫻花林 ▶地址：新北市三峽區竹崙路228號 ▶營業時間：早上7:00至晚上7：00(夜櫻開燈時間：下午5:00) ▶入園門票：平日每人120元、假日每人150元、120公分以下免收

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