走春踩點品咖啡！ 台北4家「骨蹟星巴克」喝出人文氣息 愜意下午茶好放鬆

來杯愜意的咖啡下午茶！ 趁著新春期間多數人已規畫回鄉或外出旅行計劃，待在台北的朋友更能細細品味專屬的城市軌跡，不妨一口氣走訪位於台北市的4家「骨蹟星巴克」，每一間皆有其不同的歷史人文氣息，趁著這時節好好放鬆、來個什麼都不想的放空星巴克「踩點走春小旅行」吧。

https://www.harpersbazaar.com/tw/life/trips/g35401188/starbucks-taiwan-must-visit/

星巴克「保安門市」

位於懷舊氣息濃厚的大稻埕，星巴克保安門市是棟1929年落成的巴洛克建築，，日治時期曾是富商葉金塗的宅邸，有頂樓平台又有山水庭園的三層巴洛克式建築，經過改建由星巴克的進駐後，昔日的繁華終於又回來了。4根愛奧尼克式柱子的中間就能看到大大的星巴克LOGO美人魚女神，紅磚壁面裝飾捲草，迴廊的連續拱圈美不勝收，走進店裡，也會有時光倒流的錯覺，挑高的空間、古典的圓拱形木窗、精緻的浮雕與紋飾，也成為攝影愛好者朝聖地。

保安門市

地址：台北市大同區保安街11號

營業時間：7:00-22:30

保安門市。圖／星巴克

星巴克「漢中門市」

位在熱鬧的西門町，星巴克漢中門市是全台首家以舊建築翻新的「舊建築星體驗」門市，最早期為「蓮苑」是救國團在1980年代為台北年輕學子所建的「K書中心」，後來歷經義式餐廳、牛排館的更迭，才變成現在的星巴克。

外觀以紅磚堆砌而成，內部使用大量木材創造出質樸的清新感，透過獨特內部挑高的天井與紅磚木質空間，讓人不論置身任何角落都可以俯看或仰望不同的景物。

漢中門市

地址：台北市萬華區漢中街51號1樓

營業時間：08:00–23:00

漢中門市。圖／星巴克

星巴克「重慶門市」

位在重慶南路與衡陽路交叉口的星巴克重慶門市，是首家以藝文空間為主題的形象門市。前身是日本商人三好德三郎所經營的「辻利茶舖」， 星巴克進駐後，建築的外觀上依然保留了大部分原始的樣貌，內部1樓是吧台，2、3樓則有採光極佳的窗邊高腳座位區，騎樓有白色拱窗拱門、淺色天花板、羅馬造型手沖噴砂燈具及拱廊燭台式壁燈，散發出既復古又高雅氣息。

重慶門市

地址：台北市中正區重慶南路一段104號

營業時間：周日至周四07:00-21:30 周五周六07:00-22:00

重慶門市。圖／星巴克

星巴克「艋舺門市」

鄰近龍山寺捷運站，這棟3層樓高的建築建於1935年日據時代，原是經營蔬果進出口業的林氏家族豪宅，星巴克於2016年進駐後，保留這一棟宏偉的紅磚建築，從騎樓木窗、老式雙開門、門栓等都還很完整，這裡是全台第一家可以選擇虹吸式咖啡沖煮的星巴克，二樓還可看見一幅星巴克女神結合剝皮寮、萬華車站等在地知名景點的刺繡壁畫，在古宅內欣賞經典壁畫與虹吸式咖啡沖煮過程，古樸中別具典雅氣息！

艋舺門市

地址：台北市萬華區西園路一段306巷24號、26號

營業時間：周一至周五07:00-21:30 周六周日08:00-21:30

艋舺門市。圖／星巴克

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