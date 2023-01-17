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麵包控都知道！台南首家「SAISON du SOLEIL」在這，2款必吃麵包、新春優惠一次收

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／Saison du Soleil臉書、IG@rose.eat_tainan授權
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麵包控都知道！複合式咖啡麵包店「SAISON du SOLEIL」由日本麵包業山崎麵包所設立，店名源自法語「太陽的季節」。而台南首家SAISON du SOLEIL則於去年11月在南紡購物中心開幕，提供多樣每日現烤麵包及咖啡，還有舒適客席區可以小憩一下。

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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圖／Saison du Soleil臉書
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澱粉腦袋最愛！位在南紡購物中心的「SAISON du SOLEIL」不僅有多款甜、鹹麵包、咖啡外，還特別設有座位區，吃點麵包搭配咖啡享受一個愜意時光。IGerRose推薦「蜜豆吐司」，柔軟富彈性的麵包體搭上甜蜜不膩的紅豆，吃起來相當討喜，而「蘭姆葡萄」則吃得到葡萄香氣與甜蜜。

IGerRose推薦的「蜜豆吐司」。圖／IG@rose.eat_tainan授權
IGerRose推薦的「蜜豆吐司」。圖／IG@rose.eat_tainan授權

「蘭姆葡萄」吃得到葡萄香氣與甜蜜。圖／IG@rose.eat_tainan授權
「蘭姆葡萄」吃得到葡萄香氣與甜蜜。圖／IG@rose.eat_tainan授權

圖／IG@rose.eat_tainan授權
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此外，品牌也搭上新春熱潮，即日起至1/19，凡於SAISON du SOLEIL全台門市單筆消費滿120元就送「春節優惠券1張」，面額總共折價100元，數量有限、送完為止。

圖／Saison du Soleil臉書
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圖／IG@rose.eat_tainan授權
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SAISON du SOLEIL 南紡店

地址：台南市中華東路一段366號（南紡購物中心A1館1樓）

營業時間：11:00-22:00

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