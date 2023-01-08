麵包控必嚐！高雄旗津日式烘焙屋 「櫻花蝦鹽可頌」結合當地海味充滿特色

【島民烘焙】位於旗津海水浴場周邊的小巷弄中，住家式的烘焙屋外觀給人一種溫馨的氣息，裡頭可見剛出爐的麵包躺在木製的櫃子和架子上，小巧的格局裡是一個個用心製作的麵包所拼出的溫暖色澤。

▲圖片來源：島民烘焙

店家每天會在臉書上公布出爐的品項，每款麵包都是老闆用自己的酵母和老麵下去發酵製作，同時嚴選日本進口的麵粉，讓入口的麵包吃起來又軟又Q，咀嚼間吃得到麵包中麥子的香氣，老闆總說：「我不怕貴，只怕不夠好。」

櫻花蝦鹽可頌

這款是在當地導遊的邀請下，結合當地特色所研發出的美味鹽可頌，可見每個可頌上頭都擺上一隻櫻花蝦點綴，裡頭也一樣包好包滿，一口咬下感受翻炒後的櫻花蝦香氣在嘴裡漫延開，酥脆且新鮮的櫻花蝦彷如在嘴裡跳動著，而且老闆還另外加入了海苔，讓海味提升到另一個層次，有如置身於旗津海灣，相當特別，非常值得一試。

全麥核桃起司丁

全麥核桃起司丁是全麥系列的熱賣款之一，圓形的麵包體不僅厚實，整個麵包大小比人臉還大，裡頭塞滿了大大小小的起司丁，相當迷人！老闆將歐式麵包改良成台灣人較喜歡的鬆軟口感，用自己的酵母和老麵下去製作，堅持真材實料和低糖低油，吃得到麵粉中獨有的味道和香氣，而每口起司丁和核桃搭在一起便是最平凡且經典的美味。

全麥核桃蔓越乳酪

全麥核桃蔓越乳酪也是全麥系列的熱賣款之一，整個麵包做成長條狀，上頭使用麵粉做出一個叉子的圖案，拿起來依然十分有份量；裡頭塞進了乳酪和蔓越莓乾作為內餡，乳酪紮實綿密，蔓越莓乾酸甜提香，像是為原本的全麥核桃麵包穿上了甜甜的新衣，每口咬下都是幸福的滋味。

爆漿餐包

你吃過鹹的爆漿餐包嗎？老闆的餐包走鹹食路線，選用紐西蘭的奶油加上煉乳提味，一口咬下滿口都是奶油濃濃的鹹香氣，完美與餐包融為一體，吃到最後一口依舊能嚐到奶油香，且依然不覺膩口，其看似簡單的餐包卻有著不簡單的美味，推薦一定要買一袋來嚐嚐！同時提醒大家可別小看它「爆漿」的威力喔。

想嚐嚐【島民烘焙】特色麵包的朋友，貼心提醒其店面只在星期一、二、四、六營業，其中禮拜二店面不開放，改到廣濟宮前去擺攤，而每天出爐麵包品項都不同，價格平價實惠，下回來到旗津不妨到店探索一番！

島民烘焙ISLANDER

店家地址：高雄市旗津區旗津三路970巷2號

店家電話：0915847415

營業時間：週ㄧ、二、四、六 15:30-18:30（週二在廣濟宮）

粉絲專頁：https://bit.ly/3EzMooq





延伸閱讀>>旗津老字號饅頭店|遵循古法純手工製作！20多款包子饅頭任選

想知道更多全台精彩生活資訊，請上「ShareLife分享生活」