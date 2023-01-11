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台北萬豪酒店「8盎司菲力牛排」無限爽吃！還能大啖鮮蝦沙拉與麵包
菲力牛排吃到飽！台北萬豪酒店優惠超殺，即日起推出「菲力莫屬豪吃之夜」，8盎司爐烤牛排無限制供應，真的必須揪團吃起來了！
台北萬豪酒店這次大手筆推出的菲力牛排吃到飽，嚴選部位稀少、並在每隻牛只能取出２塊的牛腰內肉，因此號稱最嫩、脂肪最低，若再配上香濃紅酒醬與特製阿根廷醬，爽口超滿足。
現在即日起至3月3日期間的每週一至週五，於旗下Lobby Lounge晚餐享用「菲力莫屬豪吃之夜」，每人只要1,399元＋10%，就可以爽吃8盎司爐烤菲力牛排無限供應。不僅如此，其他套餐內容還有餐前手工麵包、鮮蝦萵苣沙拉、焗烤起司洋蔥湯與飲品等。
值得注意的是特殊日像是2月4日與2月18日補班日適用此專案，至於無法適用的假日則爆包含1月20日至1/24日、2月14日、2月25日2月28日，更多詳情請上官網查詢，不要猶豫快訂下來！
台北萬豪酒店Lobby Lounge
電話： (02)2175-7955
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