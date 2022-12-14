快訊

全家神秘買盤是國泰蔡家 全家：下午將發布重大訊息

BBC百年挑戰：英國公共廣電的危機與未來？

賴清德登記選黨主席 四點政見期盼民進黨再起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

永成戲院「兔兔群」超萌！月之美術館年度特展「賓果遊戲」體驗鹽水在地風情

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／ig網友JHIH WEI授權
圖／ig網友JHIH WEI授權

月之美術館年度特展「2022漫月美行動」 ，日前即將正式進駐永成戲院囉！有超萌的「兔兔群」展示作品外，還特別企劃「連線 · 我們」的賓果連線遊戲與趣味遊戲，讓觀眾能體驗鹽水小鎮的魅力！

圖／ig網友JHIH WEI授權
圖／ig網友JHIH WEI授權

月之美術館 YueJin Art Museum的年度特展「2022漫月美行動〈我們〉」即將於12月17日至2023年2月12日展出，其中「永成戲院放映中 : 戲兔之夢 ╸ 禹禹藝術工作室」已經可在戲院外美拍打卡了，超萌兔兔群超好拍。

圖／ig網友JHIH WEI授權
圖／ig網友JHIH WEI授權

至於月之美術館也特別在今年企劃 「〈連線 · 我們〉賓果連線遊戲」，遊戲以全民參與構思出發，運用賓果連線的方式，並串連在地地方店家與美術館典藏作品的結合，讓觀眾能體驗在地文化，儼然成為特別的解謎體驗。準備揪團參加囉，更多資訊請至月之美術館臉書粉專查詢。

月之美術館 年度特展 ‧ 2022漫月美行動 〈我們〉

展覽期間 | 2022.12.17－2023.02.12

啟燈時間 | 每日晚上18:00－22:00

展覽地點 | 臺南 ‧ 鹽水

開幕之夜 | 12.17 下午18:00

開幕地點 | 王爺廟巷

圖／ig網友JHIH WEI授權
圖／ig網友JHIH WEI授權

圖／ig網友JHIH WEI授權
圖／ig網友JHIH WEI授權

延伸閱讀：

冬天就是要吃麻辣鍋！台北「四川麻辣鍋」5選，首推100%純和牛牛油麻辣鍋

台灣貝果品牌No.1！「好丘」草莓季口味限量販售，首推「踏雪尋莓」

美術館

相關新聞

永成戲院「兔兔群」超萌！月之美術館年度特展「賓果遊戲」體驗鹽水在地風情

月之美術館年度特展「2022漫月美行動」 ，日前即將正式進駐永成戲院囉！有超萌的「兔兔群」展示作品外，還特別企劃「連線 · 我們」的賓果連線遊戲與趣味遊戲，讓觀眾能體驗鹽水小鎮的魅力！

史上新高！奇美博物館「聖誕週末」 爆滿節目有如嘉年華

還記得去年的奇美博物館「聖誕週末」近百攤位及爆滿人潮如聖誕嘉年華般的盛況嗎！今年的奇美博物館「聖誕週末」又將於12/17（六）起連續兩個週末登場，今年的表演節目創下有史以來最多的紀錄，四天總計逾百場演

全台最大直徑15cm台式馬卡龍！隱藏在市場內的比臉大「浮誇巨型馬卡龍」，打卡7種口味繽紛櫥櫃

udn走跳美食／｜台南吃貨｜愛吃輝｜好吃好玩好旅遊｜ 大家吃過台式馬卡龍嗎？這間南投埔里台式馬卡龍其實是我們臨時發現到才買的，我們來這裡之前完全沒有找到這間南投埔里台式馬卡龍，不過回來之後才

飄香一甲子！台南「福來鱔魚」現點現炒鱔魚意麵 鍋氣十足越吃越上癮

台南【福來鱔魚】有著傳承三代的好滋味，而即使擁有超過一甲子的老招牌，依舊嚴選食材、每日新鮮進貨，讓現點現炒的經典滋味能持續不變質地讓老顧客、嚐鮮的客人品嘗到。

嘉義老醫生館變身民宿、甜點店！加碼曝光阿里山絕美民宿，看日出毛孩不獨漏

跟著 我是女友陳阿容 於 2022-09-22 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 4 個景點，其中包含 十方山水 SunSweetHouse、金元香 餐飲.高山茗茶.（假日精緻套餐）、Antik 旅館。 前陣子，因為帶阿美南下參加婚宴，順道安排了一趟阿里山行，再回到嘉義市區吃喝玩樂。雖然沒特別安排什麼行程，但就是到處走走、感受山嵐、體驗看日出的感動，也沈浸了一遭老宅氛圍訴說的種種故事。分享這一趟來自嘉義的慢步旅行，期待你們也喜歡這樣「鬆」到不行的玩樂步調哦！ 超過十年沒有在上到阿里山，這一次的上山行，內心真的有滿滿的悸動。原本聽朋友說，阿里山的路不好開，所以我們放棄了自行上山的想法，和朋友一行人決定包車前往（後來發現其實路沒有印象中那麼難開了，想開車還是可以！） ⁡ 如果不想開車、不想包車的話，也可以從嘉義高鐵站，搭乘台灣好行 7329 公車上山，在隙頂站下車即可哦（台灣好行可以帶狗狗，記得裝籠）。不過，因為森林遊樂區沒辦法帶狗狗，所以我們決定就在半山腰處帶阿美走走就好。 ⁡

聽說在地人都推薦這間！不用大排長龍又好吃的豬心冬粉

udn走跳美食／涼子是也 說到台南的豬心冬粉通常第一個會想到「阿明豬心冬粉」，不過本來生意就超好的阿明豬心冬粉，在榮獲 2022 台南米其林必比登推薦美食之後更是大排長龍，沒點耐心還吃不到。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。