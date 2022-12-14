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永成戲院「兔兔群」超萌！月之美術館年度特展「賓果遊戲」體驗鹽水在地風情
月之美術館年度特展「2022漫月美行動」 ，日前即將正式進駐永成戲院囉！有超萌的「兔兔群」展示作品外，還特別企劃「連線 · 我們」的賓果連線遊戲與趣味遊戲，讓觀眾能體驗鹽水小鎮的魅力！
月之美術館 YueJin Art Museum的年度特展「2022漫月美行動〈我們〉」即將於12月17日至2023年2月12日展出，其中「永成戲院放映中 : 戲兔之夢 ╸ 禹禹藝術工作室」已經可在戲院外美拍打卡了，超萌兔兔群超好拍。
至於月之美術館也特別在今年企劃 「〈連線 · 我們〉賓果連線遊戲」，遊戲以全民參與構思出發，運用賓果連線的方式，並串連在地地方店家與美術館典藏作品的結合，讓觀眾能體驗在地文化，儼然成為特別的解謎體驗。準備揪團參加囉，更多資訊請至月之美術館臉書粉專查詢。
月之美術館 年度特展 ‧ 2022漫月美行動 〈我們〉
展覽期間 | 2022.12.17－2023.02.12
啟燈時間 | 每日晚上18:00－22:00
展覽地點 | 臺南 ‧ 鹽水
開幕之夜 | 12.17 下午18:00
開幕地點 | 王爺廟巷
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