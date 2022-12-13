冬天就是要吃麻辣鍋！台北「四川麻辣鍋」5選，首推100%純和牛牛油麻辣鍋

冬天就是要吃麻辣鍋！台灣麻辣鍋百百種，有吃到飽連鎖店也有特色在地麻辣鍋，而許多人也非常喜歡四川「川味麻辣鍋」。UDN小編特地推薦台北必吃五大四川麻辣鍋，天氣漸冷了，一定要吃吃看！

麻辣45

「麻辣45」是全球第一個也是首創「100% 純和牛牛油」為鍋底的重慶麻辣鍋。不像一般麻辣鍋的鴛鴦配置，採用的「九宮格鍋」與「麻油碟」是重慶麻辣鍋的獨有特徵，絕對是正宗重慶飲食文化，不論「燙」、「煮」、「酣」三種方式都好吃，牛油油脂與肉品和串串的完美結合，一次就會愛上。

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號45樓 (微風信義45樓)

電話：(02) 27253358

圖／麻辣45提供

涮辛酸

由知名藝人邵庭開設的「涮辛酸」近日滿一週年了。其中「四川麻辣鴨血豆腐鍋」是用獨立研發的麻辣湯頭，鍋底一定必有的豆腐與鴨血，每一口都是正宗麻辣，麻而香超好吃！另外也可以用「老譚酸菜白肉鍋」變成紅白配，綜合香辣帶勁的紅湯與酸香爽口的白湯，讓人回味無窮。

地址：台北市大安區敦化南路二段170號

電話：（02）77557515

圖／涮辛酸提供

海底撈

講到「海底撈」絕對是目前全台最知名的川味麻辣鍋首選，過去剛進駐台灣時，甚至很需要等好幾個小時到半夜才能吃到，尤其像是川劇變臉、免費美甲與撈麵表演等更是該品牌獨有的特色。人氣鍋底包含清油麻辣湯底、雞豬肚湯底與三鮮湯底。現在全台已經有15間門市（雙北有五家門市）不要猶豫預約起來吧！

地址： 信義店-台北市信義區松壽路12號6樓

電話：(02) 77431899

圖／海底撈提供

辣吉點

近日收到矚目的「辣吉點」，是老成都經典的串串麻辣火鍋，店內有著濃濃成都街頭風格，各種CP值很高的串串，有鵝腸、豬血、鴨血、豆腐等統統都有，鍋底可選單點重油麻辣鍋或豚骨鴛鴦鍋。目前台北有三間門市，一定要吃吃看。

地址：林森店-台北市林森北路119巷2號

電話：（02）2568-1192

圖／辣吉點提供

史大華麻辣精緻鴛鴦鍋

號稱「政商名流餐敘的愛店」之史大華，其麻辣鍋用新鮮牛肉與牛骨熬煮的鍋底，把牛肉涮進去的香氣大噴發，超級好吃；另外也必吃「四川泡菜鍋」，採用雞骨、豬骨、洋蔥融合自製的四川泡菜，再耗費大量時間熬煮的湯頭，多層次堆疊的口感，冬天來吃超適合。

地址：台北市大安區安和路二段209巷2號1樓

電話：（02）2733-3589

圖／史大華麻辣精緻鴛鴦鍋提供

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