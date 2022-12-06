桃園超人氣IG網美餐廳 「走街串巷」川味養身麻辣串串鴛鴦鍋

位於桃園中正路的 「走街串巷」 ，對於湯底與滷汁有極高要求，將麻辣白湯鴛鴦鍋推向新的里程碑。店家嚴選十二種中藥材製成湯底，搭配每串12元的原味食材，加上獨門甘碟坐鎮，造就錦上添花的豐富口感，讓累積餐飲業十多年的經驗不言而喻。

古典美感加上黃黑色調，古色古香的氛圍，是內部空間給人的第一印象，吊掛旗幟圖案也十分精緻，老虎、麒麟、鳯凰等傳統神話動物，讓整體質感更有中國風。





「人間如夢，一尊還酹江月。」牆上豪邁的書法字，取自宋代蘇軾的念奴嬌，除去多愁善感的一面，換句現代話來說，就是忘卻人間煩憂，呼朋引伴一起來吃鍋，一切就會變得更美好！

麻辣白湯鴛鴦鍋 分為大小鍋，越多人吃越划算，紅通通的麻辣湯底，裡面還有鴨血與豆腐，充分吸收麻辣湯汁，一口咬下爆發開來。除此之外，油條與麻辣湯簡直絕配，吃鍋就愛這一味，缺一不可。

食材部份，雖然串串只要銅板價，但肉捲用料豐富沒在客氣，夾香菜或金針菇都相當美味，還有米血、花椰菜、香菇、丸類與餃類等多樣選擇，一定要先點一輪才滿足！





其它單點類像是 巴沙魚、白蝦、毛肚 鮮甜清脆，牛肉、豬肉與菜盤也都有不錯的水準，吃鍋也能吃得自然又健康。

川香精選道道經典，軟硬適中的 「麻辣老滷牛筋」 ，以辣油與滷汁增添香氣，富含彈性與膠質的口感，讓牛筋達到最佳狀態，而且滷得十分入味，配上一口白飯更是辣得過癮、吃得爽快！

「麻辣老滷肥腸」 也是一絕，去無存菁保留大腸最精華的部份，切成小段好入口，花椒餘韻繚繞，佐以白芝麻與蔥花點綴，微辣滋味越嚼越香。

重視口感的話，不妨試試 「麻辣老滷牛肚」 ，將牛肚切成長條形狀，把厚實口感變得更輕盈，與辣椒及滷汁拌勻，瞬間成為下酒菜首選，是來此必點招牌之一。

特別的是，甘碟與油碟也是一門學問，想要解麻解辣的話，就從調配蒜泥香油開始，取用一匙的蒜碎、香菜、芝麻及蔥花，加上蠔油、白醋各一匙，最後再以三匙香油達到完美的黃金比例，不論任何食材沾上這個油碟，都能讓風味大大提升，將辣度降到最適合自己的狀態。

而 甘碟則以特製辣粉為主 ，串串在鍋中煮熟之後起鍋，沾著甘碟一起吃，原本鬆散的辣粉融入其中，呈現更有層次的辣度，不但是店家自製的祕密武器，在其它店家也是吃不到的喲！

走過大街小巷，吃遍各地美食，很慶幸台灣有如此特別的鍋物店，從白天開到凌晨，不論什麼時間點，想吃鍋就來 「走街串巷」 吃鍋。而其台式川味的混搭口感，更將串串文化推升到最高峰，當您感到孤單、煩心時，請看看面前的火鍋，因為，它正為哄妳開心而沸騰呢！

走街串巷

店家地址：桃園市桃園區中正路407號

店家電話：(03) 338-6265

粉絲專頁：https://reurl.cc/qNyAzE

營業時間：11:30-02:00

停車資訊：路邊停車





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