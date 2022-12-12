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跟手腳冰冷說掰掰！4間冬季暖心又補氣的養生鍋物大推薦

聯合新聞網／ Oddle Feeds

冬天溫度驟降，忍不住想吃鍋！Oddle Feeds 編輯推薦這4間暖心鍋物，在家不用花時間熬煮也能享用人蔘半雞湯、當日熬煮的新鮮牛肉鍋…都可以在官網預訂輕鬆送到府，陪你在這寒冷季節暖心又補氣！讓手腳暖到可以當暖暖包！

本家長壽村

人氣韓式料理 本家長壽村的冬季熱門品項 人蔘半雞湯，是使用養地15年韓國冷藏空運6年根的「匠人蔘」及嚴選台灣本土新鮮肉雞，加入超過15種的新鮮天然食藥材，熬煮出滋補身心靈的甘甜補品。濃厚的人蔘香氣，搭配入口即化的新嫩雞肉，冬季來上一鍋真是身心靈的大滿足！

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舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋

舞之椒頂級麻辣鴛鴦鍋的養生白味湯是選用上等新鮮豬骨、老母雞、腳筋…等多種新鮮食材去油後加入新鮮蔬果提鮮，再搭配數十種中藥等熬煮多時而成，唯一不添加味素的養生高湯，入口滑順。湯頭呈現乳白色濃郁順口、不油不膩，內容富含膠原蛋白香醇鮮甜又養生。

餐廳FB粉專 : https://www.facebook.com/potdance368/

牛鍋涮牛肉

誰說到台南才能享用道頂級牛肉湯！牛鍋涮牛肉的湯頭是每日新鮮熬煮，絕不隔夜使用，使用數種當日新鮮蔬菜燉煮，鮮甜湯底絕對一吃上癮。並且使用頂級溫體牛口感細嫩、入口即化，建議涮5-10秒即可。經典牛四寶讓您品嚐溫體牛的不同口感，絕對是餐桌上的一場饗宴！

訂餐滿$1,000即贈「涼拌小筋肉」，結帳時點選優惠

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十二月 粥品·茶飲·私房菜

依照十二個月節令推出不同的食材入菜，使用土砂鍋熬煮，食材原味精華都釋放在粥品裡！特別推出適合冬季進補的餐點，烏骨雞粥、石斑魚粥、養生百菇粥都是這個時節的好選擇。

首購單筆滿$1,000即可現折$100！

餐廳FB粉專 :https://www.facebook.com/12moon.tw/

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天冷吃鍋！13間精選火鍋推薦，不用出門吹風官網預訂外送到府一樣美味！

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牛肉 麻辣鍋 火鍋 韓式料理

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