台灣貝果品牌No.1！「好丘」草莓季口味限量販售，首推「踏雪尋莓」

冬季是歲末的時刻、是感恩的氛圍同時也是草莓盛產的季節！台灣貝果第一品牌好丘Good Cho’s特別迎接12月推出多款限量必嚐的草莓甜點，厚醬貝果「踏雪尋莓」、苦甜「草莓巧克力」與「草莓司康」等統統都有，現在搶吃還有會員點數雙倍送！

圖／好丘 Good Cho’s提供

說到好丘，首推「厚醬貝果」系列，是該品牌的網路人氣產品。這回因應草莓季限量推出「踏雪尋莓」，結合32%白巧克力與奶油乳酪製成內餡，配上超新鮮草莓，一點檸檬汁讓風味層次爆發，最後以蓬鬆紮實的貝果外衣，每一口咬下都是精華。

圖／好丘 Good Cho’s提供

圖／好丘 Good Cho’s提供

不僅如此，站上必吃人氣王寶座的還有特別推出的經典「草莓巧克力」，以天然草莓果乾浸漬萊姆酒再特製成手工果醬，至於貝果則採微苦甜的L’Opera口感，美妙滋味襯托奢華感，絕對要品嚐看看，其他還有草莓司康與草莓奶香等產品。

圖／好丘 Good Cho’s提供

圖／好丘 Good Cho’s提供

最後，好丘門市趁機推出會員好康活動，購買草莓相關品項即可獲得金丘會員點數雙倍送，直接幸福雙倍享受，「草莓控」真的不能錯過！

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