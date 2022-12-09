「雙12優惠」整理！ 13家「咖啡+速食+手搖」1212組合價、買一送一追起來

迎接年末最重要的雙12購物節，不只電商發威，各個商家通路也一同歡慶，超商、餐廳、飲料業者皆紛紛祭出好康，例如7-ELEVEN的1212組合杯價、全家霜淇淋買一送一、漢堡王漢堡買一送一、甜甜圈+9元多一盒，快來看看還有什麼好康是你最感興趣的，把握最後機會快追！

●7-ELEVEN

7-ELEVEN的OPEN POINT APP行動隨時取祭出「歡慶雙十二」優惠，即日起至12/13，指定飲品多杯組合皆是1212元，包括大杯美式45杯、大杯拿鐵32杯、黑糖珍珠撞奶30杯、精品美式／拿鐵任選20杯、四季春純奶青／經典純奶茶任選35杯，限定組合價都是1212元。

圖／7-ELEVEN提供

●全家

全家限時三天，12/10至12/12祭出全家APP「隨買跨店取」，即可享有「特大杯經典美式15杯 488元」、「特大杯經典拿鐵15杯 588元」兩大優惠，最便宜一杯只要33元就有特大杯美式；還有「霜淇淋12支388元」寄冰優惠，一根33元有找還不限口味；12/12當天再加碼全盈好咖日，使用全盈PAY支付即可享有「中杯經典拿鐵買3送3」優惠，不限冰熱、不限門市，想喝就帶走。

圖／全家便利商店提供

●萊爾富

12/12起至12/14止限時3天，於Hi-Life VIP APP整買零取內的「雙12專區」推出咖啡優惠，購買「Hi Café特濃美式40杯」或「Hi Café特濃拿鐵33杯」皆只要1212元，等於直接下殺5.5折，不僅可透過紙本券寄杯，也可選擇存入Hi-Life VIP App內寄杯，可兌換天數高達180天，不僅可跨店領取，還能轉贈親友共享。另外，12/12當天，只要在萊爾富線上購物平台單筆消費滿1212元，就送50元滿額購物券。

圖／萊爾富提供

●OKmart

即日起至12/12限時四天，全台OKmart門市推出大杯莊園級美式及拿鐵買2送2優惠(限同品項)，12/12當日憑悠遊卡，莊園級美式、拿鐵大杯同品項第2杯半價。OKmall雲端商城則是推出大杯莊園級美式及拿鐵買10杯送10杯(限同品項)，再加贈1212點會員點數。

圖／OKmart提供

●星巴克

星巴克即起至12/28推出全新「耶誕數位體驗」，活動期間上線到指定網頁玩遊戲，就有機會抽到全品項買一送一、第2杯半價等專屬優惠，兌換期間為獲券日起後兩日內，最後可兌換至12/30，每日兌換時間為11:00~20:00。

星巴克一年一度的「HOLIDAY YOUR WAY 耶誕數位體驗」即起登場。圖／摘自星巴克官網

●全聯

「PXGo!全聯線上購」即日起至12/14祭出「雙12年終盛典」，「分批取館」除了眾多商品破盤5折起，也於指定日推出「1212不喊咖」OFF COFFEE冰/熱美式、冰/熱拿鐵及全聯阪急麵包任選2組1,212元享12%回饋，活動換算價一杯美式20元有找，使用自帶杯還能再省8元，等於一杯只要12元。

圖／全聯提供

◎肯德基

肯德基於12/6～12/19連續14天，祭出雙12「歲末經濟學，雞省年終狂歡慶」下殺5折起特價優惠券，包括4塊上校雞塊、香酥脆薯、草莓起司冰淇淋大福、玉米濃湯、LAVAZZA熱義式咖啡、百事可樂6大人氣夯品「買1送1」；大推11款個人經濟套餐只要99元～155元，「花生起司雞柳捲＋原味蛋撻＋無糖茉莉綠茶(小)」只要99元；4組雙人經濟餐6折起，「2咔啦脆雞＋咔啦雞腿堡＋2原味蛋撻＋2無糖茉莉綠茶(小)」222元；還有會員專屬優惠「5咔啦脆雞＋2香酥脆薯(中)＋6原味蛋撻＋2可樂(小)」只要429元。

圖／肯德基官網

◎漢堡王

漢堡王即日起至12/12祭出限時11天雞薯條漢堡套餐，包含經典華堡或是勁濃安格斯牛肉堡，搭配雞薯條、小份薯條、小杯百事可樂只要199元；雙人餐1人不到150元，有安格斯厚切搭配花生安格斯牛肉堡、五塊雞塊、小份薯條及兩杯小杯百事可樂，最高現省110元。再推出超划算的買一送一優惠券，脆洋蔥牛肉堡買一個送一個，只要89元、牛肉堡買一送一也只要99元。

圖／漢堡王提供

◎繼光香香雞

12/8起憑週年慶兌換券，還可享任選3樣「指定台味點心」加購價99元，包括炸滷米血、酥炸蝦捲1支、田字薯餅、甜心地瓜球都可以挑選，任選3樣加購優惠百元有找只要99元。

圖／香繼光提供

◎Mister Donut

Mister Donut歡慶雙12加碼再送出神級優惠，即日起至12/15期間，可享「任選7入甜甜圈222元」好康價格，限選39元指定甜甜圈，也可補差價換購價高商品，讓大家可以吃個過癮！

圖／Mister Donut提供

◎Krispy Kreme

慶祝9周年，KRISPY KREME於12/12開跑一日限定的買1盒送1盒，購入6入、12入原味糖霜甜甜圈，加9元就可再多獲得1盒，幾乎可說是買6送6、買12送12，單筆限贈1組。

圖／取自Krispy Kreme TaiwanFB

★清原芋圓

清原芋圓自即起至12/10，在彰化以南、花東地區限定推出「黑金燒仙草買1送1」優惠，平均一碗只要銅板價30元（每人限購2組），暖胃又暖心。

圖／清原芋圓提供

★初韻

初韻打造2款「用吸的湯圓」迷你版湯圓手搖飲，12/12上市這天限定，下午5點後到初韻全台各門市，出示點讚「初韻 Truewin」臉書粉絲專頁畫面，即可享有「紫米圓圓奶綠」及「梨花圓圓烏龍」同品項買1送1優惠。

圖／初韻提供

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