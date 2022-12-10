快訊

繼水產品後陸再禁我台啤、金門高粱 總統府出聲了

「代筆暢銷女作家」是誰？ 吳淡如不忍了全面開戰苦苓

台啤、金門高粱遭禁！陸要求補件未說明細節 食藥署：循成功經驗自救

宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

愛吃甜點泡芙的朋友一定要朝聖！ 被網友譽為宜蘭最強泡芙的「匕匕泡芙專賣店」，終於在宜蘭市成立工作室了，有擺攤的日子，民眾可嚐到現點現烤外皮香酥、內餡濃郁的泡芙，看似簡單的原味、苦甜巧克力、雙餡3種口味，每一種都超好吃，一口氣吃爆熱量也不後悔！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「匕匕泡芙」精心選用的嘉禾牌麵粉和法國鮮奶油，製作出帶有淡淡的天然麥香的酥脆泡芙殼，脆皮加上少許脆糖，咔滋咔滋的口感讓人驚豔，共有原味、苦甜巧克力、雙餡3種選擇，每一種都口感綿密細緻不甜膩。店家為了讓大家吃到剛出爐的泡芙口感，泡芙殼及內餡為分開裝置，吃之前現烤5分鐘，再擠入爆漿內餡，外殼脆脆內餡冰冰涼涼，就像剛出爐一樣美味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣朝聖店家分享，這天擺攤日現場還有限量的「焦糖卡士達」口味，現點現作大約需要3-5分鐘等候，泡芙就像招牌上寫的皮皮脆脆，吃過真的會上癮，建議趁著內餡剛擠入時要越快吃掉越好，因為久放會越來越不酥哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了好吃，「匕匕泡芙」LOGO是一隻小鱷魚，鱷魚皮就像是泡芙的脆皮，鱷魚倒過來看就像一個匕，外包裝設計也超可愛，很適合當作美食伴手禮。預訂盒裝的內容物，除了泡芙，還會附上4條口味卡士達，到貨後需於3天內食用完畢，你可以選擇「酥軟吃法」冷藏取出後，擠入內餡直接吃，也可選「酥脆吃法」將烤熱預熱至150度，泡芙殼烤約3-5分鐘，放涼後再擠入內餡品嚐，內餡擠法也有方法，讓小朋友也可以在家體驗DIY的樂趣！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

匕匕泡芙工作室平均一星期只會擺攤1-2天，除此以外，僅接受8入盒裝（附4條卡士達）的預訂自取，宜蘭地區只要滿8盒店家可外送，外縣市則是4盒以下運費225元、5-8盒運費290元、9盒以上則宅配免運，店家偶而會在市集快閃，追蹤粉絲頁才不會錯過擺攤日和市集擺攤資訊。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

匕匕泡芙專賣店
公休：星期日
電話：0912-422-765
擺攤日：13:30開始，售完為止
預訂自取：14:00-17:00
地址：宜蘭市西後街120號
粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076226445639

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

送粉絲到日本！ 買清心福全「航海王紀念收藏瓶」 加碼抽iPhone 14、東京雙人來回機票

「雙12優惠」整理！ 13家「咖啡+速食+手搖」1212組合價、買一送一追起來

泡芙 市集 巧克力 伴手禮

相關新聞

宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃

愛吃甜點泡芙的朋友一定要朝聖！ 被網友譽為宜蘭最強泡芙的「匕匕泡芙專賣店」，終於在宜蘭市成立工作室了，有擺攤的日子，民眾可嚐到現點現烤外皮香酥、內餡濃郁的泡芙，看似簡單的原味、苦甜巧克力、雙餡3種口味

宜蘭新秘境！ 絕美落羽松「三層坪農塘」重新開放 梯田瀑布與落羽松交織成水漾美景

口罩令大解封, 12/1起室外不用戴口罩了!!!閒閒沒事, 看看一日遊的行程有沒有甚麼輕鬆好玩沒去過的。 诶, 宜蘭新秘境? 大礁溪「三層坪農塘」重新開放! 周邊種滿落羽松, 有如世外桃源, 龍潭湖

東台灣5大包棟民宿！海景小屋、南洋度假屋、夢幻玻璃屋的網美級獨棟villa民宿，包棟出遊就是Chill！

東台灣的宜蘭、花蓮、台東城鎮地區，擁有台灣西部人羨慕無比的偌大腹地，一棟棟網美級獨棟villa被群山、海濱、田埂、花海所包圍，例如黃綠稻田獨棟villa的宜蘭二十輪Villa、遺世孤寂海景小屋的花蓮侘寂 Wabi-Sabi、紅葉／瑞穗溫泉鄉豪宅的花蓮Momosa墨舍、0-99都旅遊友善的台東鹿野綺麗渡假村，以及超夢幻玻璃屋的台東天晴民宿；我在宜花東短暫有個家，一次只接待一組的絕美獨棟、包棟民宿，讓這一切正在發生！

雪山巨人+音樂小精靈！ 2022「冬戀蘭陽溫泉季」點亮礁溪 幻彩燈飾愈夜愈美麗

氣溫下降，正好泡湯！ 宜蘭礁溪熱鬧迎接「2022冬戀蘭陽溫泉季」，一連串表演、踩街活動、溫泉音樂會等，將於12/2至12/11熱鬧接力登場，而湯圍溝溫泉公園燈飾自即日起至2023/02/05，持續點亮

聖誕老公公換新裝了！ 12米高耶誕樹點亮「蘭陽歡樂迎耶誕」 首度12鄉鎮燈車遊行報佳音

邁入第三年的「2022蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈了，有12米高的耶誕樹、換新裝的可愛聖誕老公公、麋鹿及吹著號角的小天使等燈飾；更於今年首次達成縣內12鄉鎮皆

台東質感清水模建築「時光旅宿」包棟超自在，入住再享時光工寓酒吧餐飲優惠！

udn走跳旅遊／加小菲愛碎碎念 台東市區包棟民宿推薦！ 這次和好姊妹的台東小旅行我們選擇入住位於市區的♥時光旅宿♥。海濱公園、活水湖、火車站都是開車3-10分鐘即可抵達，四維夜市及7-11

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。