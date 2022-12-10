宜蘭最強泡芙！ 現點現烤「匕匕泡芙」超香酥 爆漿內餡自己擠、3種口味都讓人好想吃

愛吃甜點泡芙的朋友一定要朝聖！ 被網友譽為宜蘭最強泡芙的「匕匕泡芙專賣店」，終於在宜蘭市成立工作室了，有擺攤的日子，民眾可嚐到現點現烤外皮香酥、內餡濃郁的泡芙，看似簡單的原味、苦甜巧克力、雙餡3種口味，每一種都超好吃，一口氣吃爆熱量也不後悔！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

「匕匕泡芙」精心選用的嘉禾牌麵粉和法國鮮奶油，製作出帶有淡淡的天然麥香的酥脆泡芙殼，脆皮加上少許脆糖，咔滋咔滋的口感讓人驚豔，共有原味、苦甜巧克力、雙餡3種選擇，每一種都口感綿密細緻不甜膩。店家為了讓大家吃到剛出爐的泡芙口感，泡芙殼及內餡為分開裝置，吃之前現烤5分鐘，再擠入爆漿內餡，外殼脆脆內餡冰冰涼涼，就像剛出爐一樣美味。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

部落客宜蘭ㄚ欣朝聖店家分享，這天擺攤日現場還有限量的「焦糖卡士達」口味，現點現作大約需要3-5分鐘等候，泡芙就像招牌上寫的皮皮脆脆，吃過真的會上癮，建議趁著內餡剛擠入時要越快吃掉越好，因為久放會越來越不酥哦！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了好吃，「匕匕泡芙」LOGO是一隻小鱷魚，鱷魚皮就像是泡芙的脆皮，鱷魚倒過來看就像一個匕，外包裝設計也超可愛，很適合當作美食伴手禮。預訂盒裝的內容物，除了泡芙，還會附上4條口味卡士達，到貨後需於3天內食用完畢，你可以選擇「酥軟吃法」冷藏取出後，擠入內餡直接吃，也可選「酥脆吃法」將烤熱預熱至150度，泡芙殼烤約3-5分鐘，放涼後再擠入內餡品嚐，內餡擠法也有方法，讓小朋友也可以在家體驗DIY的樂趣！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

匕匕泡芙工作室平均一星期只會擺攤1-2天，除此以外，僅接受8入盒裝（附4條卡士達）的預訂自取，宜蘭地區只要滿8盒店家可外送，外縣市則是4盒以下運費225元、5-8盒運費290元、9盒以上則宅配免運，店家偶而會在市集快閃，追蹤粉絲頁才不會錯過擺攤日和市集擺攤資訊。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

匕匕泡芙專賣店

公休：星期日

電話：0912-422-765

擺攤日：13:30開始，售完為止

預訂自取：14:00-17:00

地址：宜蘭市西後街120號

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100076226445639

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

延伸閱讀：

．送粉絲到日本！ 買清心福全「航海王紀念收藏瓶」 加碼抽iPhone 14、東京雙人來回機票

．「雙12優惠」整理！ 13家「咖啡+速食+手搖」1212組合價、買一送一追起來