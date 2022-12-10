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送粉絲到日本！ 買清心福全「航海王紀念收藏瓶」 加碼抽iPhone 14、東京雙人來回機票

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

2022超熱血航海王聯名送你超級好康！ 台灣手搖飲料「清心福全」攜手日本超人氣動漫「航海王」進行為期3個月的授權活動，最新推出帥氣魯夫和可愛喬巴的「紀念收藏瓶」，同步帶來歡樂耶誕加碼好禮活動，凡消費滿額就有機會抽到iPhone 14、日本東京雙人來回機票等多項大獎！

圖／清心福全提供
圖／清心福全提供

「清心福全 X 航海王」這回帶來一系列的聯名合作商品，讓動漫迷們可以買到飲料杯、飲料提袋、環保購物袋、撲克牌等週邊，每一款都有精心設計的人物圖案，最新開賣的「魯夫款＆喬巴款」紀念收藏瓶，立體造型的人物臉部設計，瓶身全彩印刷，小巧有質感，非常適合收藏作為擺設歡賞，現已開賣，凡購買任一清心飲料，即可以460元加購「魯夫款」，或以499元加購「喬巴款」紀念收藏瓶。

圖／清心福全提供
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圖／取自清心福全粉絲惠頁
圖／取自清心福全粉絲惠頁

歡慶聖誕節，清心福全大手筆祭出耶誕加碼好禮「喝清心茶．遊日本趣」加價GO優惠，自即日起至2023/1/31止，凡購買手搖飲料、加價購商品、任一清心福全品牌商品，憑消費發票滿200元即可參加抽獎，滿500元更加碼抽「台灣－東京日本雙人來回機票」，還有iPhone14 128G、Samsonite新秀麗行李箱、AirPods 第2代、清心福全藤黃果纖維益生菌、威秀電影票、清心福全恰好瓶等多項好禮，快通知航海王粉絲們收藏週邊，同時試試好手氣！

圖／清心福全提供
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圖／清心福全提供
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「喝清心茶．遊日本趣」
活動時間：2022/12/9至2023/1/31
參加辦法：
消費滿200元以上抽-
1.iPhone14 128G（顏色及款式隨機）-1名
2.Samsonite新秀麗行李箱（顏色及款式隨機）-2名
3.AirPods 第2代-2名
4.清心福全－窈窕の恩人（藤黃果纖維益生菌菌粉）-30名
5.威秀電影票2張-25名
6.清心福全恰好瓶2個（顏色及款式隨機）-25名
消費滿500元以上加碼再抽-
台灣－日本東京雙人來回機票-1名
抽獎時間：2023/2/15 上午11:00抽出所有獎項中獎者，並公佈在清心福全官方網站、清心福全粉絲專頁

圖／清心福全提供
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