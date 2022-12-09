限時3天！ 全家「霜淇淋買1送1」口味任選　週末咖啡小確幸3大好康快追

台灣也吃得到小紅書爆紅肉鬆小貝！中國的甜點界新網紅「肉鬆小貝」，由戚風蛋糕、海苔肉鬆及沙拉醬組合而成，鬆軟蛋糕與沙拉醬、肉鬆的鹹甜滋味讓人一個接一個。而現在台灣也吃得到了，不過多了一個可愛的名字，就是

2022-12-09 13:00