限時3天！ 全家「霜淇淋買1送1」口味任選 週末咖啡小確幸3大好康快追
咖啡控、冰淇淋控把握週末小確幸，衝了！ 全家驚喜推出限時3天「霜淇淋買1送1」且口味任選，最低30元開喝原價60元的特大杯美式還可存入APP線上無期限寄杯，今日(12/9)趕緊衝門市搶一波！
「全家霜淇淋」12/9～12/11享買一送一
全家於即日起至12/11，連3天限時祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括「小農鮮奶霜淇淋」、「嵜本玉米濃湯霜淇淋」，還選擇能一次吃到雙口味，只要以全盈+PAY支付，即可享Fami!ce全家霜淇淋買1送1超值優惠。
「咖啡優惠」罐裝咖啡享買一送一、美式2杯70元、可可2杯60元
把握時間囤一波！12/9至12/11 Let's Café罐裝咖啡系列任選買一送一；隨買跨店取使用全盈+PAY可享FamilyMart Collection水沏玄米茶、油切綠茶、保健品系列同品項買一送一。此外，12/9起至12/12推咖啡飲品組合優惠，特大杯美式2杯70元，且能搭配自備杯折扣減5元，每杯最低30元開喝，同品項庫存寄杯上限10杯；Let's Café醇黑厚可可飲2杯特價60元。
「一起喝茶8」私品茶享買2送1
全家私品茶推出「一起喝茶8」活動，即日起至12/10，只要在隨買跨店取上購買私品茶55元系列，即可享買2送1優惠。
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