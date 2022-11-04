搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

不讓新北耶誕城專美於前！ 台南也有超大型耶誕樹現身，這是位於新光三越台南西門店的裝置藝術街，以13米高的聖誕樹搭配著香檳色的燈泡，讓整條街道變身成為超夢幻耶誕雪國，即起已開始亮燈，成為全台最早的大型耶誕樹點燈！

圖／跟著阿瑋去旅行授權

新光三越西門店今年以「流金夢境·北歐雪國耶誕」作為主題設計，以13米高的聖誕樹搭配著香檳色的燈泡，特別在樹上用芬蘭語呈現「耶誕快樂」文字，聖誕樹正面有可愛小鹿，一旁還有一座北歐玻璃屋，以彩虹元素玻璃折射出不同美麗變化光影，屋子內還有很漂亮的雪花裝飾。

圖／跟著阿瑋去旅行授權

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部落客阿瑋特別點出前方的鐘塔時間為芬蘭當地時間，燈塔的另外一側則是對應台灣的時間，讓大家彷彿穿梭在北歐與台灣兩地，整體街道營造出濃濃夢幻耶誕雪國的氣氛。

圖／跟著阿瑋去旅行授權

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從遠方看就能很清楚地看見「香檳金耶誕樹」主角的耀眼光芒，提醒大家特別抓緊每週五、六、日的下午17：00、21：00兩時段「耶誕城雪花燈光秀」時間，除了精彩繽紛的燈光投影，還放上夢幻雪花飄散，真的讓人瞬間躍入北歐的耶誕國度氛圍中。

圖／跟著阿瑋去旅行授權

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新光三越台南西門店「流金夢境北歐雪國耶誕」

地址：台南市中西區西門路一段658號

展期：即日起至2023/1/2

亮燈時間：17：30～22：00

雪國燈光秀時間 : 每日整點 下午17:00 ~ 晚上22:00

耶誕城下雪時間 : 每週五、六、日17：00、21：00

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