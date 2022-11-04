快訊

高端疫苗通過保護效益評估 蘇益仁感到失望、EUA應退場

25歲台灣志願軍戰死烏克蘭 妻子接噩耗曝兩人「最後對話」

花蓮25歲阿美族志願軍傳戰死烏克蘭 家屬悲慟難以置信

搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯 依芙
圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

不讓新北耶誕城專美於前！ 台南也有超大型耶誕樹現身，這是位於新光三越台南西門店的裝置藝術街，以13米高的聖誕樹搭配著香檳色的燈泡，讓整條街道變身成為超夢幻耶誕雪國，即起已開始亮燈，成為全台最早的大型耶誕樹點燈！

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

新光三越西門店今年以「流金夢境·北歐雪國耶誕」作為主題設計，以13米高的聖誕樹搭配著香檳色的燈泡，特別在樹上用芬蘭語呈現「耶誕快樂」文字，聖誕樹正面有可愛小鹿，一旁還有一座北歐玻璃屋，以彩虹元素玻璃折射出不同美麗變化光影，屋子內還有很漂亮的雪花裝飾。

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

部落客阿瑋特別點出前方的鐘塔時間為芬蘭當地時間，燈塔的另外一側則是對應台灣的時間，讓大家彷彿穿梭在北歐與台灣兩地，整體街道營造出濃濃夢幻耶誕雪國的氣氛。

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

從遠方看就能很清楚地看見「香檳金耶誕樹」主角的耀眼光芒，提醒大家特別抓緊每週五、六、日的下午17：00、21：00兩時段「耶誕城雪花燈光秀」時間，除了精彩繽紛的燈光投影，還放上夢幻雪花飄散，真的讓人瞬間躍入北歐的耶誕國度氛圍中。

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

圖／跟著阿瑋去旅行授權
圖／跟著阿瑋去旅行授權

新光三越台南西門店「流金夢境北歐雪國耶誕」

地址：台南市中西區西門路一段658號
展期：即日起至2023/1/2
亮燈時間：17：30～22：00
雪國燈光秀時間 : 每日整點 下午17:00 ~ 晚上22:00
耶誕城下雪時間 : 每週五、六、日17：00、21：00

延伸閱讀：

真的會下雪！ 2022「新北歡樂耶誕城」11／11登場 雪寶現身最大光雕投影秀，4大燈區、8座燈橋一次看

2022 ITF台北國際旅展「必搶優惠」攻略！ 全台最夯住宿券下殺1折、自助下午茶最低480元、SPA泡湯599元

2022 ITF台北國際旅展登場／飯店住宿&美食餐券優惠整理包

新光三越 展覽

相關新聞

搶先亮燈！ 台南超大型13米「香檳金耶誕樹」還有夢幻雪花秀 比耶誕城早一步降臨

搶先亮燈！ 台南最早降臨、超大型13米「香檳金耶誕樹」 比耶誕城早一步、一樣會飄雪

學甲市區吃吃喝喝！ 台南學甲10間平價美食小吃分享，你都吃過了嗎？

udn走跳美食／Ann‧榜哥‧生活事務所 繼上回到台南市區吃吃喝喝，榜哥意猶未盡地跟同事分享台南小吃美食且聊起了虱目魚，談到台南虱目魚又提到了台南學甲，最後榜哥就想到學甲來走跳看看，於是我們的周

在地人藏私口袋名單！精選8間雲林必吃早午餐，老宅改造、台式創意風格都有

你今天早餐吃了什麼？早餐店在台灣的密度之高，口味和形式又極為豐富，更有越來越多人享受在假日接近中午的時候，悠閒地享受豐盛的一餐。今天，編輯以好吃、份量大又用心為標準，嚴選了8間雲林早午餐餐廳，一起來看看這些店家有什麼特色和亮點吧！

獨創烘焙熷茶越陳越香　職人手藝帶你體驗品茶、封茶、問茶

溫度，喚醒沉睡的葉子；時間，醞釀壺裡的好茶，透過烘焙技術製作的「熷茶」，就像酒會越放越醇，茶也會越藏越陳越香。

台南人認同？「最期待進駐台南的品牌」投票結果出爐，「這品牌」實至名歸！

台南人最期待進駐的品牌有哪些？日前，在台南式FB粉專PO出一張「2022年台南人最期待進駐的品牌」整理圖，圖上包含IKEA、鼎泰豐、一蘭拉麵等多家知名連鎖，也有CHANEL、DIOR等精品品牌，究竟這

嘉義秋意腳踏車步道推薦：橫跨北回歸線的「嘉油鐵馬道」、賞花必騎「朴子溪自行車道」！

講到秋天必做的戶外活動，絕非騎腳踏車莫屬，迎著舒服的涼風，邊騎著腳踏車邊欣賞週遭風景，絕對可以讓平時緊繃的身心馬上鬆懈下來。近幾年，嘉義市引進了Youbike2.0，想在嘉義來場腳踏車之旅也變得更加便利，這次為你精選了3個嘉義腳踏車步道推薦，最近被工作給淹沒、想好好放鬆心情的你，趕快揪三五好友一起來場腳踏車小旅行吧！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。