真的會下雪！ 2022「新北歡樂耶誕城」11／11登場 雪寶現身最大光雕投影秀，4大燈區、8座燈橋一次看

一年一度耶誕節慶盛事又將到來！ 歡慶新北耶誕城12周年，「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日開城至明年1月2日點亮新北，今年燈區首度集結Disney+6大人氣品牌陣容，《冰雪奇緣》的雪寶將占據「耶誕樹」焦點，打造3D雷射光雕投影秀加上北極光助陣，還有投影後的雪花紛飛，瞬間「真的下雪了」讓板橋市民廣場化身北歐雪國，更推出「冰屋戲雪池」，屋內控制在零度下，歡迎民眾穿好雪衣前來戲雪。

搬進「北極光+雪花」 市民廣場耶誕樹成最大光雕投影秀

由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney+主題3D雷射光雕投影秀，首次將「北極光」搬進耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境。

圖／新北市觀旅局

主燈秀時間於每日下午5時30分至晚間10時，每整點、半點1次上映（11月11日開城時間為晚間6時），而迪士尼動畫《冰雪奇緣》中深受觀眾喜愛的萌翻天「雪寶」，將登上最受歡迎的地標耶誕樹。

圖／新北市觀旅局

Disney+六大品牌合作 點亮4大燈區

今年燈區範圍再度延伸至府中，以「迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR」Disney+六大品牌角色為主題！

市民廣場燈區除了有光雕投影，迪士尼動畫《冰雪奇緣》中的雪寶將登上最受歡迎的地標聖誕樹，市民廣場營造浪漫冬季氛圍，搭配周邊繽紛多彩的燈飾，搖身一變成「雪白之城」。首度推出可體驗戲雪樂趣的「冰屋戲雪池」，以及受孩子們喜愛的「冰宮旋轉木馬」，民眾可穿好雪衣，揪親友逐光追雪。走到市民廣場旁的中山路和新府路口，還可以見到《I am Groot》裝置。

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

板橋車站站前廣場燈區以銀白色主題元素，包含「銀色派對」、「水晶球屋」、「北極雪」、「浮冰小屋」及「極地之光」等大型美拍亮點，可見披覆光芒的白色小屋，以及讓小朋友為之瘋狂的「冒險鋼鐵車」與「驚奇小火車」兩座免費遊樂設施。

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

萬坪公園燈區則推出《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置，包含「腦筋樂悠悠」、「玩具與你賀耶誕」、「青春璀璨能量」、「怪獸嗨發電」、「揚起耶誕奇蹟」及「皮克斯玩聚工作室」，引領民眾進入皮克斯創意世界。

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

府中商圈燈區，今年將環境議題結合府中美學內涵，融入新北AI數據轉換出獨一無二的聲光影像，帶大家跟著國家地理的腳步探索極地風景，呈現「北極熊」、「冰山」、「雪國耶誕」及「北極海」等極地場景。

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

8座主題燈飾天橋 融入電影元素

8座燈飾天橋以綺麗多彩姿態登場，其中有以《星際大戰》為設計概念，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」，及縣民大道上麗寶天橋的「銀河星廊」，還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新站路天橋「夢幻光廊」、新府路天橋「綺麗光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」，以及府中遊龍天橋「星願光廊」等。

圖／新北市觀旅局

圖／新北市觀旅局

德國耶誕市集、巨星耶誕演唱會等 12強檔活動

今年將推出12檔豐富系列活動，包括11月12-13日受兒童歡迎的「童趣嘉年華」、11月19-20日府中商圈的白色盛宴「白色派對」、12月10-11日歌迷引頸期盼的「巨星耶誕演唱會」，12月17-18日充滿異國氛圍的「德國耶誕市集」等，此外，還有神話林園5G繽紛、Go Party!耳朵派對、新北歡樂耶誕城運動派對、新北勢學習型城市耶誕趴、新北耶誕市集等豐富活動。

圖／新北市觀旅局

參加方式

欲參加2022新北歡樂耶誕城請利用大眾運輸前往，民眾可搭高鐵、台鐵至板橋站，國道客運至板橋轉運站，雙北市區可搭捷運板南線或環狀線至板橋站，搭乘車頭LED顯示「本車行經新北歡樂耶誕城」的公車至板橋公車站、新北市府站，下車步行前往會場。相關訊息可至「2022新北歡樂耶誕城」官網、新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

圖／新北市觀旅局

延伸閱讀：

．寶可夢迷動起來！ 「飛翔皮卡丘」首次現身大安森林公園，夜晚變身「爆炸頭皮卡丘」high翻全場

．桃捷最萌列車出發！ 寶可夢迷搶搭「皮卡丘彩繪列車」，時刻表攻略先收、全套寶可夢一日票卡限定收藏