2022 ITF台北國際旅展「必搶優惠」攻略！ 全台最夯住宿券下殺1折、自助下午茶最低480元、SPA泡湯599元

邁入第36年、第30屆「ITF台北國際旅展」將於11/4至11/7於台北南港展覽館登場，成為國境開放後首場最大的國際型旅展！這次旅展集結了各大五星級酒店、人氣飯店、航空公司、旅行社、遊樂園等1,200個攤位，現場也將祭出展場獨家優惠，活動開始前，先為大家整理必搶優惠亮點，有興趣的人快筆記起來，一開展就能鎖定目標先衝啦！

小鹿文娛集團：13館聯合住宿券下殺1折

圖／小鹿文娛集團提供

小鹿文娛推出下殺將近1折的13館聯合住宿券，雙人只要980元買十再送ㄧ，平均每人一晚不到500元，即可於小鹿文娛旗下13館中任選1館入住。

寒舍集團：下殺17折入住寒舍艾麗、690吃十二廚自助下午茶

圖／寒舍集團提供

寒舍集團(攤位編號I101)集結旗下「台北喜來登大飯店」、「台北寒舍艾美酒店」、「寒舍艾麗酒店」、「礁溪寒沐酒店」，聯手推出共38組搶手商品，住宿券下殺史上最低17折可入住「寒舍艾麗酒店/精緻客房雙人住宿券」平日只要3,000元，餐券方面優惠65折起，首推礁溪寒沐的「MU TABLE下午茶+寒沐會館套票(現場買10送1)」平均699元可吃下午茶、台北喜來登「十二廚平日自助下午茶券」4張優惠2,760元，平均一人僅需690元起。

晶華國際酒店集團：19折入住雲天露臺客房

圖／晶華國際酒店集團提供

晶華國際酒店集團(攤位編號為I112)集結旗下「台北晶華酒店」、「台南晶英酒店」、「捷絲旅」、「礁溪晶泉丰旅」聯合推出住宿優惠券，像是平日入住「晶采假期」精緻客房，只要3588元、入住17坪「雲天露臺客房」，只要5,899元，皆下殺19折；而台南晶英酒店則推出折扣高達2.6折的「海東客房平日住宿券」，每組只要4,599元；而最受歡迎的「栢麗廳自助餐廳平日早餐、午餐、下午茶券」，皆可享有買十張送一張活動，最低5.6折的「栢麗廳午餐四人券」只要3,999元。

長榮國際連鎖酒店：聯合住宿券17折入住6間酒店

圖／長榮國際連鎖酒店提供

長榮酒店聯合住宿券適用於全台六家酒店，單張優惠價3,999元，購買三張一組套券總價只要11,397元，等於一張券只要3,799元，即可享有平日雙人入住台糖長榮酒店（台南）一泊二食，或長榮桂冠酒店（基隆／台中）及長榮文苑酒店（嘉義）一泊一食，抑或長榮桂冠酒店（台北）豪華家庭套房一晚優惠；而坐擁美人湯泉的長榮鳳凰酒店（礁溪）也只需要持2張券就能悠閒入住一晚。而聯合餐券單張優惠價1,588元，只要持一張餐券就可以到基隆、台中、台南或礁溪酒店享用平日雙人自助餐，換算下來平均每位只要794元。

福容大飯店：聯合住宿券買15贈1、連鎖餐券買10贈1

圖／福容大飯店提供

福容大飯店(攤位I701)旅展必搶商品「聯合住宿券」買十送一，優惠價29,000元，加入福容會員享買十五送一「再贈一」平均一張只要2,559元，房價相當於打了2.3折；而大家期盼已久的「連鎖餐券」每張1,080元，套餐菜色全面升級，買十送一平均一張只要981元，可選擇自助餐、日式料理、中式套餐。

圓山大飯店：聯合餐券早午茶下午茶只要899元

圖／圓山大飯店提供

圓山大飯店此屆最吸睛的千元有找「中式早、午茶/英式下午茶聯合餐券(三擇一)」，超輕鬆入手價899元，可享超值圓苑餐廳假日下午茶雙人套餐乙客、金龍餐廳假日早茶雙人套餐乙客或平假日花園咖啡廳雙人英式下午茶乙套，折扣55折。「高雄圓山飯店」甫完成客房衛浴整修，全新呈現，在這次會展中推出「平日市景客房住宿券」每張含早餐2客，輕鬆入手價2,980元，購買1本5張售價14,900元，旅展下殺3折；「台北圓山飯店」則推出平日聯合住宿通用券，單張售價3,300元，購買1本5張售價15,000元，旅展超低下殺31折起，可依使用張數入住不同房型。

海霸王集團：城市商旅通用券下殺888元

圖／海霸王集團提供

海霸王集團祭出超值一晚不到一千元的「城市商旅通用券」雙人住宿通用券每晚只要888元，下殺不到1折是本次旅展折扣最大的商品，提供多館別自由選，更於旅展現場獨家活動推出消費滿10,000元再送5,000元海霸王現金禮券。四季歡聚美食券搶攻旅展餐券最低46折，10道經典美味佳餚的四季歡聚桌菜，旅展價只要2,500元。

義大天悅飯店：假日自助下午茶券每張480元

圖／義大天悅飯店提供

義大天悅飯店推出超值優惠，「義Fun遊住宿券」包含雅緻雙人房住宿一晚及早餐二客每張售價3,399元，「饗樂遊住宿券」每張售價4,299元，約37折包含雙人住宿與自助早餐外，還可任選天悅百匯餐廳吃到飽晚餐二客或義大遊樂世界門票二張，現場購買再享免費升等二張雙人床的溫馨家庭房，且於2023/6/30前持券使用，一般週六無須再額外加價！此外，義大天悅飯店也推出2022假日自助下午茶券，每張只要480元，買5送1，相當划算！

SPA泡湯券：春天酒店599元、宜蘭力麗威斯汀650元

SPA泡湯券的部分，特推2家露天風呂皆提供4.6折的優惠折扣，一間「春天酒店」風呂早餐組合，享用露天風呂+活力早餐，一張599元；宜蘭力麗威斯汀度假酒店的露天風呂泡湯券，一張650元。

2022 ITF台北國際旅展

地點：南港展覽一館1樓(台北市南港區經貿二路1號)

入場參觀時間：11/4：中午12點-下午6點

11/5-11/7：上午10點-下午6點

參展攤位地圖。圖／2022 ITF台北國際旅展官網

延伸閱讀：

．2022 ITF台北國際旅展登場／飯店住宿&美食餐券優惠整理包

．ITF台北國際旅展「3大看點」，住宿下殺1.7折、飯店Buffet最低只要899元，年度最優惠都在這！

．2022 ITF線上旅展／史上最殺！寒舍集團旗下5飯店聯合出擊 住宿券下殺17折、餐券最低63折