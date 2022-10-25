未推出先轟動！台南爆量系冰店「清水堂」新品預告，1張照片掀起討論，粉絲敲碗「好想吃」
新品預告來啦！台南爆量系人氣冰店「清水堂」即將推出新商品，每每推出新品都掀起一陣IG打卡熱潮，超爆量配料是店家的招牌特色，除了有愛玉、各式冰品、霜淇淋外，「清水堂」的布丁更是可口誘人。若有到訪台南，別忘了把「吃冰」排入行程。
超人氣網紅冰店「清水堂」預計推出「布丁」新品，不過店家表示尚未正式推出，但光是一張預告照就吸引了冰控、布丁控的目光。店家在FB粉專發文的同時也提到「只要出什麼產品就會是指標，變成被模仿的對象」，由此看出「清水堂」創意無限，也是被學習、複製的對象。
而店家一公開類似「布丁甜筒」的新品預告後，就有網友回覆「無極限」、「沒人比的過清水堂啦」、「領頭羊！」等留言，認證了店家的創意超前，也有網友提問「餅乾殼裡有天王芋泥嗎？」店家則回「你真內行」，留下了小小的伏筆。而這未上市就掀起討論的新品究竟何時推出，就得關注「清水堂」FB粉專或IG啦！
清水堂
地址：台南市中西區中正路305號營業時間：週一、四、五13:00-18:00；週末12:00-18:00（週二、三公休）
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