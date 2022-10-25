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芋頭控開喝！ 人氣手搖萬波 「芋頭波霸鮮奶」好濃芋系列暖心回歸 珍煮丹「芋珍雙Q」最後限時買大送大

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導

天氣轉涼，芋頭控暖心開喝！ 萬波島嶼紅茶推出「好濃芋」芋頭系列，來杯「芋頭波霸鮮奶」與「芋頭鮮奶」，感受「最濃芋」的幸福溫暖。還有最後一天可以喝到珍煮丹芋頭季飲品買一送一，快把握！

今年萬波找到品質絕佳的大甲芋頭，香氣濃郁、質地鬆綿，讓二款人氣飲品回歸，「芋頭波霸鮮奶」以香濃溫暖芋頭鮮奶加上招牌波霸，喝得到Q彈口感與芋頭風味二者完美香氣，充滿飽足感；「芋頭鮮奶」以香醇的鮮奶融入芋頭香氣，保有綿密濃郁的芋頭顆粒口感，十分耐喝不膩口，成為讓芋頭控們愛不釋手的人氣手搖飲料。

圖／萬波提供
圖／萬波提供

「好濃芋」芋頭系列於10/25(今)在全台門市和外送平台同步開賣，二款商品售價皆為中杯70元、大杯85元，甜度有正常、半糖和微糖可以選擇，同時亦可製作溫溫熱熱手搖飲，同時，推薦可以加價15元將鮮奶換購為OATSIDE職人燕麥植物奶，感受香甜芋頭與堅果麥芽交織，更加香濃迷人。

人氣手搖飲品珍煮丹芋頭季也強勢回歸，把握最後機會，10/25(今)使用UberEats外送平台訂購「芋圓冬瓜拿鐵」、「芋珍雙Q奶茶」，可享大杯買1送1優惠。

圖／珍煮丹提供
圖／珍煮丹提供

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