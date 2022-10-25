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《航海王》真實版「橡膠果實」現世？原來可以種出魯夫同款惡魔果實！

聯合新聞網／ 旅遊美食編輯Blue
圖／取自推特ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)、航海王wiki
圖／取自推特ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)航海王wiki

惡魔果實真實存在？日前有一名日本網友在推特曬出一張宛如經典動漫《航海王》中的「惡魔果實」照片，但它其實是一顆真實存在的哈密瓜！究竟這名網友是怎麼種出這樣的哈密瓜呢？

《航海王》中的橡膠果實。圖／取自航海王wiki
《航海王》中的橡膠果實。圖／取自航海王wiki

動漫《航海王》中的「惡魔果實」為一種神祕果實，食用後可以獲得不可思議的特殊能力，而惡魔果實還能分為3種不同類別。日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)分享他種出的哈密瓜版惡魔果實便是「橡膠果實」，哈密瓜表面的螺旋花紋看上去就像現實版橡膠果實。此推文一發出，短短幾天便有3萬多次轉發、超過23萬個點讚。

日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)分享他種出的橡膠果實哈密瓜。圖／取自推特ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)
日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)分享他種出的橡膠果實哈密瓜。圖／取自推特ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)

這位日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)沒想到反應如此熱烈，還分享了製造「橡膠果實哈密瓜」的秘訣，其實就是在哈密瓜生長時，先在表面劃出橡膠果實的紋路，等哈密瓜長大成熟後，就會浮現在網紋上方，形成表面的圖案。

也由於受到廣大網民的關注，他表示正開始研究「燒燒果實」，期待後續成果的朋友可以關注一下這名日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)的推特動態。

《航海王》中的燒燒果實。圖／取自航海王wiki
《航海王》中的燒燒果實。圖／取自航海王wiki

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