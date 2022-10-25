《航海王》真實版「橡膠果實」現世？原來可以種出魯夫同款惡魔果實！
惡魔果實真實存在？日前有一名日本網友在推特曬出一張宛如經典動漫《航海王》中的「惡魔果實」照片，但它其實是一顆真實存在的哈密瓜！究竟這名網友是怎麼種出這樣的哈密瓜呢？
動漫《航海王》中的「惡魔果實」為一種神祕果實，食用後可以獲得不可思議的特殊能力，而惡魔果實還能分為3種不同類別。日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)分享他種出的哈密瓜版惡魔果實便是「橡膠果實」，哈密瓜表面的螺旋花紋看上去就像現實版橡膠果實。此推文一發出，短短幾天便有3萬多次轉發、超過23萬個點讚。
ちょっと前に作ったゴムゴムの実風メロン🍈— ｴﾄｵ (@x0JJ4cCbII7TRUX) 2022年10月20日
好評だったらメラメラの実も作ります。
#ワンピース #ゴムゴムの実 #悪魔の実 #ONEPIECE pic.twitter.com/kaUwv1NAgI
這位日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)沒想到反應如此熱烈，還分享了製造「橡膠果實哈密瓜」的秘訣，其實就是在哈密瓜生長時，先在表面劃出橡膠果實的紋路，等哈密瓜長大成熟後，就會浮現在網紋上方，形成表面的圖案。
也由於受到廣大網民的關注，他表示正開始研究「燒燒果實」，期待後續成果的朋友可以關注一下這名日本網友ｴﾄｵ(@x0JJ4cCbII7TRUX)的推特動態。
延伸閱讀：
．女明星也愛吃！歐陽娜娜開箱3款美味泡麵，招待必備加料韓式炸醬麵，最愛不敗「出前一丁」口味竟是？
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言