排隊也要吃！ 台南超人氣「布丁鬆餅」療癒系下午茶 每一款QQㄉㄨㄞㄉㄨㄞ太誘人
到台南尋美食一定要留胃給甜點呀！ 愛吃鬆餅的朋友不能錯過這家高人氣「BKSK鬆餅/霜淇淋/手工餅乾」，店內首推多種口味的生乳小鬆餅，將像銅鑼燒的小鬆餅夾入自製手工雞蛋布丁，ㄉㄨㄞ喲喲Q彈程度超療癒又吸睛，成了來台南的必訪下午茶！
BKSK販售乳酪小鬆餅、熱鬆餅、還有霜淇淋，每到開賣時間就有排隊人潮，由於現點現煎需要稍待片刻才吃的到，人氣布丁鬆餅有多種口味選擇，價格約落在65至70元，有招牌莓果、清香檸檬、可可OREO、提拉米蘇、抹茶紅豆等，每一款內餡用料都不手軟，擠上自製馬斯卡彭乳酪，再加上一塊QQㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的手工布丁，搖晃感十足，超級誘人好吃！
除了小鬆餅之外，還有一盒6片的熱鬆餅也人氣招牌甜點，泰式奶茶口味使用泰式手標紅茶製作而成的泰奶醬好濃郁，搭配馬斯卡彭乳酪輕盈順口，無論用沾的還是豪邁的直接淋上去吃，都相當對味，喜歡酸酸甜甜的朋友，更別錯過另一款莓果森林乳酪，6小片盒裝一人獨享非常可以呀。
BKSK台南鬆餅/日式霜淇淋/手工餅乾
衛民街總店
地址：台南中西區衛民街75號
電話：0932637077
營業時間：14:00-19:00
國華街直營店
地址：台南中西區國華街二段99號
電話：0905338875
營業時間：12:00-20:00
延伸閱讀：
．銅板美食+1 台南美味「爆漿小籠包」肉餡多汁飽滿 麵皮香Q加醬更美味 想吃請早起
．挑戰一口吃！宜蘭羅東夜市「沈記脆皮五花豬」七種口味脆皮五花肉刈包 搭配必吃「狼牙土豆棒」真的絕了
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言