排隊也要吃！ 台南超人氣「布丁鬆餅」療癒系下午茶 每一款QQㄉㄨㄞㄉㄨㄞ太誘人

到台南尋美食一定要留胃給甜點呀！ 愛吃鬆餅的朋友不能錯過這家高人氣「BKSK鬆餅/霜淇淋/手工餅乾」，店內首推多種口味的生乳小鬆餅，將像銅鑼燒的小鬆餅夾入自製手工雞蛋布丁，ㄉㄨㄞ喲喲Q彈程度超療癒又吸睛，成了來台南的必訪下午茶！

圖／IG@amos0716授權

BKSK販售乳酪小鬆餅、熱鬆餅、還有霜淇淋，每到開賣時間就有排隊人潮，由於現點現煎需要稍待片刻才吃的到，人氣布丁鬆餅有多種口味選擇，價格約落在65至70元，有招牌莓果、清香檸檬、可可OREO、提拉米蘇、抹茶紅豆等，每一款內餡用料都不手軟，擠上自製馬斯卡彭乳酪，再加上一塊QQㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的手工布丁，搖晃感十足，超級誘人好吃！

圖／IG@amos0716授權

除了小鬆餅之外，還有一盒6片的熱鬆餅也人氣招牌甜點，泰式奶茶口味使用泰式手標紅茶製作而成的泰奶醬好濃郁，搭配馬斯卡彭乳酪輕盈順口，無論用沾的還是豪邁的直接淋上去吃，都相當對味，喜歡酸酸甜甜的朋友，更別錯過另一款莓果森林乳酪，6小片盒裝一人獨享非常可以呀。

圖／IG@amos0716授權

BKSK台南鬆餅/日式霜淇淋/手工餅乾

衛民街總店

地址：台南中西區衛民街75號

電話：0932637077

營業時間：14:00-19:00

國華街直營店

地址：台南中西區國華街二段99號

電話：0905338875

營業時間：12:00-20:00

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