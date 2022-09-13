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挑戰一口吃！宜蘭羅東夜市「沈記脆皮五花豬」七種口味脆皮五花肉刈包 搭配必吃「狼牙土豆棒」真的絕了

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
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夜市裡的脆皮五花豬來囉！這次是宜蘭羅東夜市新開的「沈記脆皮五花豬」，老闆研發了七種不同口味的「黃金脆皮五花肉刈包」，加上自製配料，讓人一吃欲罷不能。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
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這家位於羅東夜市內的「沈記脆皮五花豬」選用台灣溫體五花豬肉，先用獨門辛香料醃製一天，經過16小時的風乾，再以碳火烤至表皮酥脆，卡滋卡滋的焦脆外皮與肥瘦參半的入味五花肉，配飯配酒都剛剛好。

招牌脆皮五花豬附辣高麗菜乾、青木瓜(沒有加魚露)，兩種都有點微辣。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
招牌脆皮五花豬附辣高麗菜乾、青木瓜(沒有加魚露)，兩種都有點微辣。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

「脆皮五花豬」皮酥肉嫩鹹香入味。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
「脆皮五花豬」皮酥肉嫩鹹香入味。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

店家的七種口味「黃金脆皮五花肉刈包」，有三星蔥鹽、台式酸菜、辣高麗菜乾、韓式泡菜義大利肉醬、青木瓜、酪梨莎莎醬，炸至金黃酥脆的刈包，配上脆皮五花豬、高麗菜絲、紫洋蔥、番茄、小黃瓜、千島醬等滿滿餡料，嘴巴不夠大還無法一口咬下！不敢吃肥肥五花肉，也可以點夾入真材實料、厚實蝦排的「黃金脆皮海龍王刈包」，或是五彩繽紛的「酪梨莎莎醬蔬食刈包」。

辣台味「黃金脆皮海龍王刈包」吃得到蝦肉，還有滿滿台味的自製辣高麗菜乾。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
辣台味「黃金脆皮海龍王刈包」吃得到蝦肉，還有滿滿台味的自製辣高麗菜乾。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

「黃金蔬食刈包」夾進五彩繽紛的綜合時蔬，搭配酪梨莎莎醬，清爽不膩。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
「黃金蔬食刈包」夾進五彩繽紛的綜合時蔬，搭配酪梨莎莎醬，清爽不膩。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

三星蔥鹽「黃金脆皮五花肉刈包」加三星蔥蛋。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
三星蔥鹽「黃金脆皮五花肉刈包」加三星蔥蛋。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

青木瓜微辣，沒有加魚露。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
青木瓜微辣，沒有加魚露。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

部落客宜蘭ㄚ欣推薦店家的原味「狼牙土豆棒」，現炸馬鈴薯口感鬆軟，淋上特調的孜然風味醬汁，出乎意料的好吃，越吃越涮嘴！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
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宜蘭ㄚ欣推薦涮嘴「原味土豆棒」，還有特調的孜然醬汁(微微辣)。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
宜蘭ㄚ欣推薦涮嘴「原味土豆棒」，還有特調的孜然醬汁(微微辣)。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

巧達起司口味「狼牙土豆棒」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
巧達起司口味「狼牙土豆棒」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

義大利肉醬口味「狼牙土豆棒」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權
義大利肉醬口味「狼牙土豆棒」。圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌FB授權

覺得好吃想帶回家慢慢品嘗的朋友，沈記脆皮五花豬也有賣冷凍真空包，自然退冰解凍後，使用烤箱或氣炸鍋加熱即可食用，真的超級方便。貼心小叮嚀：喜歡吃脆口的脆皮五花豬建議在30分鐘內食用完畢，刈包趁熱吃才不油膩喔！

沈記脆皮五花豬-羅東創始店

地址：宜蘭縣羅東鎮公園路136號（張秀雄米苔目舊址對面）
營業時間：15:00~23:00（公休日未定）

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