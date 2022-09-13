挑戰一口吃！宜蘭羅東夜市「沈記脆皮五花豬」七種口味脆皮五花肉刈包 搭配必吃「狼牙土豆棒」真的絕了
夜市裡的脆皮五花豬來囉！這次是宜蘭羅東夜市新開的「沈記脆皮五花豬」，老闆研發了七種不同口味的「黃金脆皮五花肉刈包」，加上自製配料，讓人一吃欲罷不能。
這家位於羅東夜市內的「沈記脆皮五花豬」選用台灣溫體五花豬肉，先用獨門辛香料醃製一天，經過16小時的風乾，再以碳火烤至表皮酥脆，卡滋卡滋的焦脆外皮與肥瘦參半的入味五花肉，配飯配酒都剛剛好。
店家的七種口味「黃金脆皮五花肉刈包」，有三星蔥鹽、台式酸菜、辣高麗菜乾、韓式泡菜、義大利肉醬、青木瓜、酪梨莎莎醬，炸至金黃酥脆的刈包，配上脆皮五花豬、高麗菜絲、紫洋蔥、番茄、小黃瓜、千島醬等滿滿餡料，嘴巴不夠大還無法一口咬下！不敢吃肥肥五花肉，也可以點夾入真材實料、厚實蝦排的「黃金脆皮海龍王刈包」，或是五彩繽紛的「酪梨莎莎醬蔬食刈包」。
部落客宜蘭ㄚ欣推薦店家的原味「狼牙土豆棒」，現炸馬鈴薯口感鬆軟，淋上特調的孜然風味醬汁，出乎意料的好吃，越吃越涮嘴！
覺得好吃想帶回家慢慢品嘗的朋友，沈記脆皮五花豬也有賣冷凍真空包，自然退冰解凍後，使用烤箱或氣炸鍋加熱即可食用，真的超級方便。貼心小叮嚀：喜歡吃脆口的脆皮五花豬建議在30分鐘內食用完畢，刈包趁熱吃才不油膩喔！
沈記脆皮五花豬-羅東創始店
地址：宜蘭縣羅東鎮公園路136號（張秀雄米苔目舊址對面）營業時間：15:00~23:00（公休日未定）
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