銅板美食+1 台南美味「爆漿小籠包」肉餡多汁飽滿 麵皮香Q加醬更美味 想吃請早起

銅板美食來囉！這次是台灣著名美食「小籠包」，肉餡飽滿又紮實，說它是小肉包都不誇張，一顆份量就很足夠啦！早上6點開賣，晚起就買不到！

圖／IG@amos0716授權

位於台同安路上的「美味小籠包」招牌當然就是「爆漿小籠包」，一顆只要12元！現包現蒸的小籠包，手擀麵皮軟Q有嚼勁，還吃得到麵團香氣，內餡多汁飽滿，吃的時候小心咬，注意不要被肉汁燙到囉！喜歡重口味的朋友還可以加點店家提供的醬油與辣椒醬，夠味又不膩。

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美味小籠包

地址：台南市安南區同安路366號營業時間：06:00-10:00（週六、日公休）

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