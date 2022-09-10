快訊

中重症+114、增2童MIS-C 8歲男童淋巴腺炎、心包膜積水

本土+3萬5594、境外+236、死亡+30 新北逾7千例最多

拿新機要小心！iPhone 14系列螢幕維修漲價 這支最貴逾1.2萬

銅板美食+1 台南美味「爆漿小籠包」肉餡多汁飽滿 麵皮香Q加醬更美味 想吃請早起

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

銅板美食來囉！這次是台灣著名美食「小籠包」，肉餡飽滿又紮實，說它是小肉包都不誇張，一顆份量就很足夠啦！早上6點開賣，晚起就買不到！

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

位於台同安路上的「美味小籠包」招牌當然就是「爆漿小籠包」，一顆只要12元！現包現蒸的小籠包，手擀麵皮軟Q有嚼勁，還吃得到麵團香氣，內餡多汁飽滿，吃的時候小心咬，注意不要被肉汁燙到囉！喜歡重口味的朋友還可以加點店家提供的醬油與辣椒醬，夠味又不膩。

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

圖／IG@amos0716授權
圖／IG@amos0716授權

美味小籠包

地址：台南市安南區同安路366號
營業時間：06:00-10:00（週六、日公休）

延伸閱讀：

打開新世界！藝人加持的「麻十七」滷味搭「蔦日子」新品 涮口又清爽 平價高級感組合任你配

義大利又崩潰！「脆皮肥腸比薩」吃得到炸肥腸、九層塔

銅板美食 包子 饅頭

相關新聞

銅板美食+1 台南美味「爆漿小籠包」肉餡多汁飽滿 麵皮香Q加醬更美味 想吃請早起

銅板美食來囉！這次是台灣著名美食「小籠包」，肉餡飽滿又紮實，說它是小肉包都不誇張，一顆份量就很足夠啦！早上6點開賣，晚起就買不到！ 位於台同安路上的「美味小籠包」招牌當然就是「爆漿小籠包」，一顆

台南新文青景點！8層樓「南埕衖事」冰店 黃偉哲也朝聖

台南中西區再添一特色文青景點！佔地745 坪有8層樓的「南埕衖事 Tainan Lòng Story」今天開幕，由日本建...

雙拼肉一次滿足！ 嘉義爆讚好吃的燒肉丼飯「肉嘞？」 大G腿先炸後烤、和牛飯粉嫩色澤超誘人

udn走跳美食／痴吃的玩 嘉義美食｜嘉義美食推薦『肉嘞？』嘉義好吃的燒肉丼飯底加啦！這家是小白的愛店，好愛他們家招牌丼飯，唐揚雞+烤豬肉雙拼肉肉一次滿足，刷上獨家醬汁烤得香噴噴，還有熱湯可免

嘉義火雞肉飯大比拼！精選TOP8當地人力推店家 提味油蔥酥、胡椒粉 你最愛哪一味？

每到嘉義遊玩一定要吃碗雞肉飯才算真的有來，但嘉義雞肉飯那麼多間，到底該吃哪一間？哪一間最好吃？其實沒有標準答案，每間嘉義雞肉飯的特色、味道不盡相同，有的以醬汁為主，有的以雞油香為主；有的有加油蔥酥，有的沒有加油蔥酥，但有嘉義人表示，不管怎樣嘉義雞肉飯一定要加胡椒粉才對味。ReadyGo整理了文化路夜市外的必吃名單，喜歡哪一間嘉義雞肉飯就看個人口味囉！

台南夜市口訣念一遍！ 「武聖夜市」週三週六美食吃一圈，好吃好玩好逛的統統有～

udn走跳美食／YUKI 每次都要掐指默唸一下「大大武花大武花」，然後就知道今天開逛哪一個台南夜市！武聖夜市營業時間每星期三、六，大家記得了嗎？武聖夜市附設停車場，攤販也不少，然後吃的也多，

實現雞腿排自由！台南35元現炸無骨雞腿排 外酥內嫩 窮哭也吃得起 真的太佛啦

在這什麼都漲漲漲的時代，居然用35元就可以買到現點現炸的無骨雞腿排？這麼佛心的價錢讓人想直呼「老闆，有你真好。」 這家位於台南市永康區的「亞米炸雞」招牌無骨雞腿排，表皮酥脆卡滋，肉質鮮嫩多汁，還

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。