大發！台南東區平價韓式「金東虎韓食所」泡菜配咖哩 開胃又下飯 非常哇塞

跟著 CJ夫人愛度假 於 2022-06-10 的旅遊回憶一起出發吧！總共為期 2 天，一共去了 10 個景點，其中包含 西羅殿牛肉湯、臺南孔廟、臺灣文學館。 日漸濃郁的書卷氣息，在台南遍地開花、閱了文、讀了字，偏好觀點的發布文學評論、注重意境的朗誦古典詩詞、探討內在層面的選讀散文、鍾情敘事節奏的翻閱小說，隨之而來的是以閱讀為主題的空間場域在各地崛起，文學不只是存在獨立書店，就連咖啡廳和背包客棧，店主人的藏書書櫃都很有意思。 停留台南中西區巷弄中的小店，談吐之間，似乎除了美食，台南人對於文學的著迷，也是走入骨子裡的；來自外地的遊客，何不欣然投入這場府城書香人的日常呢？ 在A咖啡廳翻了翻記錄老台南的尋味，來到B書店與古代賢人莊子書籍對上了眼，而那擺放世界旅人遊記的背包客棧書櫃，讓我好像看完一本寫著日本日國徒步旅行的刊物，午夜時分才驚覺一整日閱讀的書冊內文，似乎能串起一個故事，幫今天的心情作了最佳陳述，原來如此，原來如此，那麼，我們這次就來一趟「與台南遊牧式閱讀旅行」的不期而遇呀。

2022-08-18 10:00