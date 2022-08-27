大發！台南東區平價韓式「金東虎韓食所」泡菜配咖哩 開胃又下飯 非常哇塞
找到寶啦！我要安利給所有喜歡吃韓式的朋友，這家隱身於台南裕豐街的平價韓料「金東虎韓食所」，聽說最近又推出新品了！「泡菜咖哩牛」光聽名字就流口水，下飯單品再加一。
夏天太熱沒胃口嗎？金東虎韓食所的新品項「泡菜咖哩牛」，韓料必備泡菜與濃郁咖哩的相遇，咖哩香氣撲鼻，泡菜爽脆酸辣，再配上軟嫩的牛肉和溏心蛋，營養、美味都滿分，老闆我要再來一碗白飯！喜歡麵食也可以選擇「韓國拌拌拉麵」，Q彈的麵條吸附了甜辣開胃的拌麵醬，加上濃郁滑順的半熟蛋，大口嗦麵太享受了，居然還有起司可以加點？那必需加好加滿，真的太香啦！
金東虎韓食所
地址：台南市東區裕豐街241號營業時間：11:00-14:00；17:00-20:30（週一公休）
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