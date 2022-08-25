吃燒肉「免費把0.5公尺胖虎帶回家」！胡同燒肉推中秋特餐 預購再送牛肋條

迎接中秋節商機，胡同燒肉為了搶攻「烤肉商機」，特地與「我不是胖虎」聯名推出燒肉套餐與周邊商品，只要於活動期間點用專屬套餐，除了爽吃多款牛豬等料理外，還能直接把0.5公尺超巨型「我不是胖虎大抱枕」直接帶回家，快手刀揪團訂位吃起來！

圖／胡同燒肉提供

這回聯名專屬的燒肉套餐共推出2款，首先「一人獨享・萌虎陪食」可爽吃和牛牛舌、牛五花、薄切牛小排與松阪豬等豪華肉盤，還可以把車超可愛0.5公尺巨型大抱枕直接帶回家；另外「兩人共享・胡鬧食肉」則可以吃到達拉斯牛肉、牛牛舌、牛五花與松阪豬還有去骨土雞腿肉等奢華肉盤，還可以免費獲贈「我不是胖虎保冷袋＋餐具組」１組。活動期間為9月5日至10月31日於全台11家門市餐廳都吃得到喔。

圖／胡同燒肉提供

至於此回的聯名活動還特地推出線上商城「我不是胖虎」商品預購，只要於8月29日至9月4日止訂購直接88折外，滿額3000元再送「牛肋條」兌換券。若沒有即時預購也無妨，自9月5日到10月31日全台門市與線上商城選購像是馬克杯、存錢筒、陶瓷餐盤、大抱枕與餐具組等商品統統都有。諸多好康請上胡同燒肉臉書粉專查詢。

圖／胡同燒肉提供

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