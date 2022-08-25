從早吃到晚！精選高雄南華商圈、新興夜市10大經典美食 吃喝一整天 吃完繼續逛

寫在造訪新興市場/南華商圈之前

新興市場是過去長輩們對他的稱呼，也是過去在還沒有捷運紅橘線交會之前就很繁忙的一個商圈，靠近中正中山路口的舊大港埔或稱大圓環的最繁華地帶，後來因為這裡發生了美麗島事件，完工後的捷運站就取名為美麗島站，而一旁的新興市場也慢慢地變成了現在可以從早上到宵夜，都有著許多美食及各項服裝飾品的南華商圈，網路購物的興起也讓過去被稱為高雄五分埔的平價服飾街漸漸地面臨了時代的考驗，能夠生存下來的都是老字號經營。

不過跟著時代變遷卻能夠歷久不衰的，大概就屬這些每天照顧著許多工作繁忙的人用餐需求的平價美味了，從一早6點半就有著熱熱的豬血湯、鹽水意麵、燒肉飯可以大快朵頤，再到對面喝杯涼的，午後時分的愛玉冰、綠豆湯、冰淇淋更是替炎熱的高雄帶來許多暢快，要喝杯咖啡吹冷氣美拍同樣傳便便，晚上再買個滷味、QQ蛋，要走之前還能帶個伴手禮，可以說是有吃又有拿，班班也幫大家整理了自己心中的南華商圈10大經典美食，讓你不再選擇障礙。

南華商圈精選10大經典美食

阿蘭古早味60年碗粿豬血湯

傳承三代的攤販一賣就是超過60年，肉粽、碗粿通通都是自家口味別無分號，是許多高雄人從小吃到大的好味道，炒米粉、炒麵都是大份滿意，淋上特製的肉燥更是香到很罪惡，而那一大鍋湯就是從開攤就開始熬製，裡面有著許多豬舌、豬脆管肉、脆腸、大腸，跟著白蘿蔔、油豆腐一起大鍋沸騰，讓各種食材的鮮甜味都滲透融入湯內，在冷冷的冬天來的話有著熱熱的蒸氣，來碗熱湯有夠爽。

來到這邊一定要嚐嚐他的綜合湯，女性朋友點小碗，男性朋友直接大碗吃起來，一碗裡面滿滿的都是料，豬血帶一點彈牙口感就是新鮮保證，喝一口湯保證就被圈粉，所有湯裡著豬雜也都可以做成黑白切，經過繁複的處理工序，一點腥味都沒有，每天限量供應，賣完就提早收攤回家準備明天的料。

地址：高雄市新興區南華路40-32號（復橫一路口）

營業時間：06：30 – 14：00 週一公休

電話：0913-555893

阿嬤鹽水薏麵

同樣經營超過50個年頭的鹽水意麵攤，老夫妻們從年輕時候因為家境不優渥，而從台南鹽水來到高雄落地生根，賣起了屬於他們的家鄉味，賣到連早期的食尚玩家節目都前來朝聖，就可以知道這碗看起來不起眼的薏麵有多麼迷人，帶著蛋香的薏麵上面還淋著沒有太多肥肉的油蔥肉燥，切兩片薄肉片在撒上芹菜珠就完成，而再滷汁裡滷了再滷的滷蛋肯定也要加好加滿，大碗只要50元的銅板價，再萬物齊漲的年代，真的是可以天天吃的等級！

吃了麵還要配碗熱湯才過癮，一碗只要20元的餛飩湯，完全沒再跟你開玩笑，裡面竟然有著五顆自家現包的餛飩，阿嬤說現包的比冷凍的好吃很多啦！雖然每顆個頭都不算大，滑溜的皮及紮實的肉依然能夠感動人心，飽餐一頓竟然只要70元，你說是不是很親民！

地址：高雄市新興區南華路復橫一路口（阿蘭古早味60年碗粿豬血湯旁）

營業時間：06：00 – 21：00 不定期公休

電話：無

阿琴現打果汁

高雄的夏天總是比冬天還要長上許多，而直射的陽光還真的讓人汗流浹背，鮮少人會報導的阿琴現打果汁可以說是隱藏版中的隱藏版，沒有華麗的裝潢外表，喝到的每一杯果汁卻都是紮紮實實的好味道，阿琴姊說台灣的水果打果汁不需要加太多的哩哩叩叩，直接給你原味就很好喝！

芒果盛產季就是要來杯現打的芒果冰沙，材料真的很簡單，現切的愛文、金煌芒果、冰塊、一點點糖提味，打個45秒就是一杯透心涼，愛文芒果的香氣加上金煌芒果的甜美，造就了簡單就是一切的最佳寫照，下次來，他們家的木瓜牛奶跟綜合果汁也是自己的心頭好，每次來都喝不膩～

地址：高雄市新興區南華路復橫一路口（阿蘭古早味60年碗粿豬血湯對面）

營業時間：10：00 – 20：00 不定期公休

電話：無

博義師燒肉飯總店

開業至今超過50年的博義師燒肉飯更是各大媒體都爭相報導的好味道，但不變的是他們每天依舊戰戰兢兢地做好每一碗燒肉飯，外頭特製的烤爐更是讓人印象深刻，嚴選溫體的厚切豬里肌肉，經過獨門醬料醃漬入味，再使用木炭讓燒肉慢慢的熟透，每一片燒肉都會帶有炭香味，是他們擄獲大家的招牌美食。

一碗大碗的綜合飯讓你不再選擇障礙，一次就能嚐到燒肉跟滷肉的組合，與淋上醬汁的白米飯交融，油亮油亮的色澤讓人愛不釋手，鹹甜鹹甜的燒肉每次都會讓人還想要單點，中秋烤肉他們也有販售肉片可以讓大家帶回家直接開烤唷！

每次到了用餐時刻門口就會擠滿大批的人潮，不過她們中午沒有空班休息，對於在外頭跑業務的朋友也是相當友善，除了不用排隊之外，更在非熱門用餐時段有著一碗熱騰騰的飯配上一碗美味的蛤蜊湯的完美組合，那些鍋裡滷的每一樣都很誘人的小菜就等你自己來發掘了。

地址：高雄市新興區復橫一路276號

營業時間：06：30 – 20：00（無固定店休）

電話：07-2515518

山西味刀削麵

手工揉麵，現場刀削入鍋是他們從1984年創立以來的日常，沒有華麗的擺設跟裝潢，但卻能給你一碗好吃到會想要常來的牛肉麵，每次來吃麵的時候都能看著老闆動作飛快地把整塊的麵糰俐落的飛進滾水中，份量的拿捏就全依靠經驗的累積了，麵上頭的榨菜肉絲也是由他們自家拌炒，香氣十足。

越嚼越香的刀削麵體，無論是乾拌麵或是湯麵都很適合，採用台灣溫體牛熬製的牛肉湯，沒有太多的油膩感，只有淡淡的香氣及濃郁的肉味，半筋半肉的Q感柔嫩又帶著膠質，一個男生吃大碗還會差點吃不完，雖然漲到105元了還是有著大批支持者前來飽餐一頓。

地址：高雄市新興區復橫一路283號。

營業時間：11：30 – 20：00（無固定店休）

電話：0936-404870

清涼愛玉冰

同樣有著50年歷史的清涼愛玉冰，由開業的第一代及即將接手經營的第二代共同讓這沁涼的愛玉，繼續陪伴著所有的高雄人，超大的鋼盆裡有著每天手洗的愛玉凍，加上了現擠的檸檬、自家熬製的糖水、冰塊，就能做成一杯讓大家一吃就是幾十年的愛玉冰，大杯25元、小杯25元，銅板價的消費，給你最單純的好滋味。

地址：高雄市新興區南華路58號（球庭路交叉口）

營業時間：11：00 – 21：30（無固定店休）

電話：無

三泉冰淇淋

一支兩球的冰淇淋，承載的是從日治時期至今的時間，三泉冰淇淋每天都有著超過10種的口味等待著你，漢堡、脆皮甜筒、傳統甜筒也讓各個年齡層的人來到這邊都能回憶起自己的兒時往事，老派的冰棒同樣是許多人來到這邊的目標，將冰淇淋放進了古早味紅茶之中，喝上一口之後再炎熱的天氣也都暑氣全消，沒有過多的添加物及乳化劑，想拍照可能要動作加快，愛吃冰的你一支可能還不夠呢～

地址：高雄市新興區林森一路141號

營業時間：10：00 – 22：00（無固定店休）

電話：07-2319621

兩回熟豆花

現在要吃到純手工傳統豆花可是很不容易，下午時分才會出攤的兩回熟豆花，每天都會使用非基因改造黃豆，以最傳統的方式研磨成豆漿，再煮成了豆花，班班自己最喜歡的吃法是直接再加入豆漿來品嘗不同的層次風味，自家熬煮的黑湯水不會很甜膩，與綿密感十足的豆花交織再一塊，可以說是人間美味，他們家的綠豆湯也有大批的死忠粉絲，如果是一回生來到這邊就吃吃看綜合豆花吧，保證你吃完想再來就會兩回熟了。

地址：高雄市新興區南華一路大同一路交叉口

營業時間：15：00 – 01：00（無固定店休）

電話：0918-213906

神諭咖啡 Oracle Coffee

傳統的商圈逛累了，想要駐足喝杯咖啡吹吹冷氣，南華商圈也有兩家很不錯的咖啡廳，一家是之前有造訪過的鉑司咖啡，這回則帶這大家來到另外一個由Sean於2015年創辦的神諭咖啡，從咖啡烘豆起家的他們，一直以來都堅持著自己的路線，提供給大家一杯又一杯的濃醇香，雖然一度傳出大同店不再續租，但在8月初造訪的時候，得知到他們續簽一年的消息還是好開心的呢，暫時不擔憂喝不到了，喝著他們的中焙拿鐵，也是另一種在城市中遠離塵囂的好去處。

地址：高雄市新興區大同一路103號

營業時間：10：00 – 18：00（無固定店休）

電話：07-2826277

正合興蜜餞行

最後一家則不得不帶大家買一下伴手禮了，而正合興這家有著百年歷史的蜜餞店自然是首選，最暢銷的化核梅外觀佈滿了灰白色的中藥粉，一開始入口會有微微的甘草甜，雖之而來的是梅子的酸感，QQ的梅肉已經去掉籽，很涮嘴的口感也成為他們的鎮店招牌，另一款也是長年熱銷的陳皮果也別忘了帶，回購率相當高！

地址：高雄市新興區復橫一路328號

營業時間：10：30 – 19：00（無固定店休）

電話：07-2713629

造訪新興市場/南華商圈後記

在取材的過程中要選出最後10家真的是百般的掙扎，南華商圈全剩鼎沸的時期有個百家以上的規模，每一攤都各有自己的堅持與傳承，而這些跟著歲月走過的痕跡也都不會因為科技的發達而消失，而是以另一種默默陪伴的方式繼續在高雄立足，這些擁有許多脈絡的傳統美味，仍舊讓好多高雄人回味再三，更是每天生活的日常，沒有網美店那樣的裝潢，有的卻是滿滿的人情味及他們對於料理的堅持，任何人走進商圈，相信都能找到屬於自己最愛的那一味。

文章來源：班班美食生活圈 FB：班班美食生活圈

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