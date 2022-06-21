坐在帳篷吃漢堡！台南全新「露營風漢堡店」袋鼠打卡牆秒飛澳洲，來杯調酒更愜意

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聯合新聞網／ 編輯葉穎樂
圖／IG@kelly_foodlife授權
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市區露營風吹到台南了！台北士林今年3月新開「營地酒吧」引爆朝聖潮，而台南北區也開設了一家特色「露營系漢堡店」，只不過這家「Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡」主打的是澳洲愜意氛圍及手打漢堡，夢幻的環境早在試營運期間就吸引不少人搶先造訪，6/24正式開幕。

圖／IG@kelly_foodlife授權
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「Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡」4月中旬初登場，近期終於公佈開幕日落在6/24，目前照常營業中。現場精心復刻澳洲公路上可見的「袋鼠」標識牌，還有最新打造的整面彩色手繪墻，讓人感受Q版的澳洲風情。

圖／IG@kelly_foodlife授權
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至於座位區中最熱門的莫過於帳篷包廂，不僅隨拍隨美，坐在裡頭還能享受在市區露營的感覺呢！不過提醒大家此區只限預約，並需要符合4人至6人，不開放現場客人入座喔！

圖／Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡官方臉書
圖／Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡官方臉書

而作為漢堡餐廳，現點現做的漢堡自然是餐點主人公，漢堡單點均附生菜沙拉，加購80元升級套餐則享有薯條、酥炸洋蔥圈及飲料。美食部落客凱莉分享，店內招牌「手打澳式牛肉堡」整體口感豐富且清爽，另有吃得巧的「手打迷你牛肉堡」、邪惡款「花生醬豬肉堡」、收斂版「健身雞胸肉堡」等，130元起吃得到。

圖／IG@kelly_foodlife授權
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除了白天的場景，夜晚亮燈後的店面迷人指數更升級，小天幕搭配橘黃的燈光魅力十足，不論是來瓶澳洲Bundaberg薑汁氣泡飲，還是新開賣的調酒都超放鬆。官方也於6/24當天推出開幕活動，只要點購任何漢堡升級套餐，加價200元即可喝得到售價300元的Mojito調酒，若於Instagram發限時動態再享莫扎瑞拉牽絲起司條，近日造訪台南又有秘境可以踩點囉！

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@kelly_foodlife授權
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Guyra Burger 蓋拉澳式漢堡

地點：台南市北區公園南路123號
營業時間：17:00至00:00（週一公休）

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