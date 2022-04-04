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台北市區能露營！士林最新「營地酒吧」試營運就爆紅，營火配熱紅酒超溫暖

聯合新聞網 / 編輯葉穎樂
圖／IG@kyla_065授權
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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

懶人露營為近年盛行的旅遊行程之一，但除了要驅車前往高山，在台北市區就能輕鬆享受同款快樂。士林近期新開了一處絕美營地造景的酒吧，不僅能小酌微醺，入內就能坐享夢幻營帳，試營運期間還能攜帶外食，徹底還原露營體驗，尚未正式開幕已吸引許多人朝聖，想搶先出發的人記得手刀訂位啦！

圖／官方IG@noobtent
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這家「菜鳥營地 noobtent」位於士林區大東路，新開未滿一週幾乎天天客滿，展現超高人氣。店家主打都市小酒吧，店內佈置成大家熟悉的營區，地面鋪滿小石頭，座位有木板椅墊、露營椅、帳篷區，還有一台打卡主人公露營車，加上一串串燈飾與桌面的暖黃燈光，整體氛圍溫暖又夢幻。

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不僅如此，部分桌子還實際設有營火，三五好友坐在露營椅上，圍在一起超療癒，讓人在城市內就能享有露營饗宴。「菜鳥營地」試營運期間只提供酒水，冷天還會特別推出熱紅酒、熱可可奶酒等露營經典必喝。而現場也開放自由攜帶外食，由於營業至凌晨1點，也超適合夜貓子相聚，點配配杯現場特調，配份喜愛的小吃，與友人暢聊人生超愜意。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖／IG@kyla_065授權
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noobtent菜鳥營地
地址：台北市士林區大東路55號
營業時間：17:00-01:00

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