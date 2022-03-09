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地牛翻身！規模達5.6 花東最大震度4級

來去來吉「山豬部落」品味美食與生活 體驗熱血彩繪假期

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：阿里山國家風景區管理處／提供
圖：阿里山國家風景區管理處／提供

來吉部落彩繪。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
來吉部落彩繪。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

 【旅奇傳媒/編輯部報導】嘉義縣阿里山鄉來吉村是鄒族九大部落之一，也是著名的「山豬部落」，為了讓遊客深入瞭解鄒族部落的原民特色文化，交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處），特結合部落特色資源，辦理『山豬勇士藝術部落—熱血彩繪假期』，透過參與互動的方式，帶領遊客深入部落體驗、感受部落生活，創造全新的部落體驗旅遊模式。

▲來吉部落導覽-神話步道。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲來吉部落導覽-神話步道。　圖：阿里山國家風景區管理處／提供

阿里山管理處洪維新處長表示，『山豬勇士藝術部落—熱血彩繪假期』是以來吉部落山豬彩繪概念為出發，結合部落閒置空間以及文化牆面，藉由招募志工參與部落彩繪的方式，帶領遊客們感受來吉村部落的特色文化、品嚐部落美食、認識部落生活、體驗神秘的鄒族特色行程。

▲來吉塔山下的營火晚會。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供
▲來吉塔山下的營火晚會。 圖：阿里山國家風景區管理處／提供

活動將於111年3月11日至3月13日舉辦，除了由部落夥伴帶領遊客進行兩處空間牆面彩繪外，也將結合社區觀光資源，導入部落耆老的迎賓祈福儀式、步道探索任務、藝術體驗、射箭體驗…等，串連成獨特的部旅遊模式，帶領遊客體驗鄒族的原民生活與文化，而本次『山豬勇士藝術部落—熱血彩繪假期』三天兩夜原價為8888元，限時優惠「台中烏日高鐵站來回接駁」2999元，活動詳情與報名請上：https://reurl.cc/yQOMGD

阿里山管理處邀請您一起深入來吉部落，透過彩繪一起為部落妝點新意、感受鄒族部落的生活模式、體驗原民文化的無限魅力、品嚐部落特色美食與阿里山的無限風情。

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阿里山 觀光 步道

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