環山湖景秒出國！嘉義大埔巨型玫瑰花束太浪漫　270度的曾文水庫美景美翻

超浪漫的巨型玫瑰花束就坐落在風景超美的【嘉義大埔旅遊資訊站】以粉紅色系妝點的紅花園，讓人少女心爆棚！

說到嘉義大埔大概是我跟漢斯先生喜愛的中部旅遊景點前三名，從台中出發將近2.5個小時的車程，在嘉義段幾乎都是蜿蜒山路，說不上特別好抵達，但也是因為這樣得天獨厚的地理位置，結合了觀光、人文、產業、生態及休閒，成了台灣中部難得一見的世外桃源。緊鄰曾文水庫的【嘉義大埔旅遊資訊站】更以整座粉紅色系建築和大型玫瑰花妝點，成了人氣很高的旅遊景點。

嘉義大埔旅遊資訊站 地理位置

想必很多人不知道大埔在哪裡？豬飛身邊就很多朋友沒聽過大埔，更別說來過大埔。其實大埔是在西拉雅國家風景區裡面，緊鄰曾文水庫。跟一般常見的旅遊資訊站不同的地方是這裡充滿了人文風情，因為很少遊客前來，平時都是在地的老人家或是小孩會在資訊站裡面學習相關技藝，只有假日才有機會看到旅人來散步拍照。

遊客中心周邊的「紅花園」裝置藝術

超大型嵌上玫瑰花的香水瓶，比我還要高很多！瞬間以為自已來到小人國了。

草地上最吸睛的就是這個巨型紅玫瑰花束，哪個女孩能不融化啦！要是漢斯先生再求婚一次，我肯定瘋狂點頭。

看這個比例就很驚人！到底是用了多大的吊車才能把它放到草地上。

美景渾然天成的明信片也值得拍照，透過這個大相框看到的風景隨時都在變化。

明信片裝置上面寫著「紅花園」可是有其歷史意義的。嘉義曾文溪從高山一路流經平原，而其中的大埔（舊稱「紅花園」），就是眾多種族融合的區域。「紅花園」時期的大埔，活躍著鄒族、布農族、平埔族、漢人、日本等族群，也漸漸流傳出一些悲壯浪漫的愛情故事。

粉紅花朵椅是夢幻的公主椅，別忘記坐上去拍張美照留念喔。

資訊站本身的建築物也是粉紅色的，再妝點了好幾朵大型玫瑰花！像極了手工珠音樂盒，充滿了浪漫氣氛。

還有一座用台灣鳳蝶雕塑的蝴蝶裝置藝術，繽紛的蝴蝶讓這個藍天白雲的湖面更顯得優雅浪漫。站在岸邊不時可以看到老鷹在天空盤旋，嘉義大埔就是以保有最天然的大自然生態出名。

以前的大埔是眾多種族融合的區域，在這裡有不少悲壯又浪漫的愛情故事。

情人公園觀景台

逛完【嘉義大埔旅遊資訊站】別急著走喔！再繼續往下走就是情人公園，佔地廣大的公園維護的很好，綠植栽、情人碼頭、吊橋、觀景台，還可以帶腳踏車來逛公園。

走過綠意盎然的一整排樹林，就可以看到觀景台囉，這個景點很隱密，所以知道的人不多。樓梯口有兩個可愛的Q版公仔守著。

三層樓高的觀景台可以看到270度的曾文水庫美景！眼前的風景實在太讓人想要大聲叫「萬佛朝宗！！」

啊是「太～美～了～啦！」天氣好的時候眼前一望無際，不時可以看到遊艇在水面上行駛而過。

把這個照片發給好友大家都以為是以前出國的照片，其實這個美景就在嘉義大埔。托疫情的福，讓我們有機會更好好深度的認識台灣。

大埔旅遊資訊站

地址：嘉義縣大埔鄉雙溪100號（情人公園旁）

營業時間：9:00 ~ 17:00

服務電話：05 252 1368

文章來源：豬飛小姐的彩色生活 FB：豬飛小姐

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