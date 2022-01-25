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虎年來虎頭埤尋「虎埤五寶」 招財大貓迎好運

旅奇傳媒 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia

虎埤五寶之一-虎月吊橋。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
虎埤五寶之一-虎月吊橋。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為迎接生肖虎年到來，虎頭埤風景區自即日遊客跟前門廣場招財大貓雕像老虎地標、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館的「虎埤五寶」合照，就可至紅厝或咖啡屋兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各一份（活動至二月底，三天以上連假不適用，平日限定20杯、假日限定30杯，每人兌換限一次），讓各位虎年來到虎頭埤可順道來趟尋寶樂，悠遊虎埤五寶。

▲虎埤五寶之一-前門廣場招財大貓雕像。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲虎埤五寶之一-前門廣場招財大貓雕像。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

臺南市長黃偉哲表示，新化舊稱「大目降」，意為山林之地，因環境適宜，物產豐富，其中甘藷、鳳梨、橄欖、芝麻與麻竹筍最為知名，有「新化五寶」的美名，五寶之中以甘藷最廣為人知，種植面積約170公頃，「瓜瓜園」出產的各式地瓜加工品聞名全台，而同樣位屬新化的虎頭埤風景區，也藏了五樣虎頭埤地標，包含前門廣場招財大貓老虎雕像、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館，合稱「虎埤五寶」，虎年來到虎埤，讓你新的一年能夠福虎昇豐、如虎添翼。

▲虎埤五寶之一-歡樂龍。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲虎埤五寶之一-歡樂龍。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

觀光旅遊局局長郭貞慧指出，前門廣場的招財大貓下的石碑，記載著台灣第一水庫的輝煌發展記事，開發自清道光1840年代，美景天成，曾在日本時代1927年入選「台灣八景十二勝」之名勝地，1954年更榮獲「南瀛八景」美景之首，更有新化詩人王則修為虎頭埤撰寫並詠歌的「虎埤八景」，自即日起凡與「虎埤五寶」合照（每人每支手機限換一份），可至紅厝或吊橋咖啡屋兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各一份，寒冷的冬天來杯溫暖的台南名產東山咖啡，暖心也暖胃。

▲虎埤五寶之一-蟋蟀生態館。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲虎埤五寶之一-蟋蟀生態館。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

▲與「虎埤五寶」合照，即贈東山熱咖啡及茶葉蛋。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供
▲與「虎埤五寶」合照，即贈東山熱咖啡及茶葉蛋。　圖：虎頭埤風景區管理所／提供

因應中央疫情指揮中心目前進行園區管制之防疫規範：

1.開放早上5:30～6:30晨運民眾入園。（售票時段6:30～17:00，開放至18:00）。

2.開放太陽能船遊湖、露營區 (採家庭預約制)、烤肉區（採家庭預約制）。

3.開放蟋蟀生態館。

4.開放假日導覽解說服務。

5.開放街頭藝人申請。

6.遊園時，如無法與他人保持社交距離之情形時亦應配戴好口罩。

目前虎頭埤風景區並推出相關振興優惠如下：

一、振興五倍劵入園優惠方案：110/10/8～111/4/30

（1）憑振興券入園，每車200元可4人以內入園（原價360元）。

（2）憑振興券踩天鵝船（原價每小時200元）買一送一。

二、其他振興方案如下：

◎臺南好康券入園優惠方案：自110年9月6日至111年2月6日，憑臺南好康券入園，每車200元可4人以內入園(原價360元)；憑臺南好康券入園，得享半價入園優惠。

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