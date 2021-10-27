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台南「烏山頭水庫」湖光山色盡收眼簾　再享日式和風午茶

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位於烏山頭水庫旁的八田與一紀念園區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
位於烏山頭水庫旁的八田與一紀念園區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】周末假日就是要親近山水，帶全家人享受慢活放鬆的優閒時光。位於台南六甲區與官田區交界處烏山頭水庫，風景區內設有完善的露營區、烤肉區、步道、親水公園及各項遊覽項目，非常適合親子遊憩的去處。

烏山頭水庫風景區 搭遊艇攬翠綠珊瑚潭

▲烏山頭水庫又有珊瑚潭的美名。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲烏山頭水庫又有珊瑚潭的美名。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

從高空俯視水庫，蜿蜒的湖岸線，散落的島嶼，猶如碧綠的珊瑚礁，因而有「珊瑚潭」之譽。除了沿著湖岸步道觀賞水庫風光，呼吸新鮮的空氣，還可搭乘太陽能觀光遊艇遊湖，飽覽碧綠昂然的湖光山色。到了春天，這裡也是知名的人氣賞櫻名點，園區內所種植的南洋櫻是水庫興建時，由日人引進的品種，每逢春櫻綻放時，成為熱門的追櫻名點，而花況最好的當屬香榭大道。

▲烏山頭水庫規劃有烤肉區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲烏山頭水庫規劃有烤肉區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

八田與一紀念園區 濃濃和風品日式午茶

建於日據時代的烏山頭水庫，為日本人八田與一所建，是灌溉嘉南平原的水源地，位於水庫北側的「八田與一紀念園區」是為紀念嘉南大圳之父八田與一先生所設立，提供遊客了解烏山頭水庫的歷史。紀念園擁有完整的日式建築群，當時負責修復工程的技師為了使此園區更貼近日式建築美學，遠赴八田與一的故鄉—石川縣考察當地建築特點，並以日本的木匠技術為翻修之依據，裡面復古的日式擺設，讓人猶如走進時光隧道。戶外小橋流水的庭園景緻，水池造景更特別以台灣的形狀建造，由此更能看出八田與一對台灣這塊土地的深厚情感。

▲八田與一紀念園區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲八田與一紀念園區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

位於八田與一紀念園區的「赤堀宅蔦町製菓工坊」，所販售日式和菓子與日本茶都相當道地可口，吸引不少遊客慕名而來。店內的製菓老師由日本學藝歸來，秉持日本製菓職人的製作精神，每一顆和果子都要求完美，濃厚的日本風味，舒適的和室環境，可以拍出猶如在日本享用午茶的美照。

▲赤堀宅蔦町製菓工坊用餐區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲赤堀宅蔦町製菓工坊用餐區。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

▲赤堀宅蔦町製菓工坊的日式和果子。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲赤堀宅蔦町製菓工坊的日式和果子。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

東香貓咖啡飄香 大西拉雅好物推薦

10-11月正值咖啡果實熟成變紅的採收季節，順道沿著175咖啡公路，選擇喜愛的咖啡館，享受悠閒的咖啡時光。位在175公路的咖啡小徑上的「東香貓咖啡園」，遠遠就能聞到迷人的咖啡香，園區主人林老闆種植咖啡近20年，全心投入研究烘豆技術，透過特殊生豆處理，開發獨特口感；所烘培出的咖啡香氣可持續2小時以上，濃郁香醇，苦、甘、酸、甜、生津的最頂級咖啡口感，被評鑑為國際級頂級咖啡。林老闆也榮獲咖啡、烘龍眼傑出專業達人獎的肯定，所推出的濾掛式咖啡，入選為大西拉雅觀光圈優質五大伴手禮之一。

▲「東香貓咖啡園」濾掛咖啡入選為大西拉雅觀光圈優質伴手禮。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供
▲「東香貓咖啡園」濾掛咖啡入選為大西拉雅觀光圈優質伴手禮。　圖：交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處／提供

大西拉雅觀光圈優質商品為交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處，以經營地區品牌為出發點，成立了「大西拉雅觀光圈聯盟」，辦理「FUN大價值，選品總動員」活動，選出大西拉雅觀光圈優質商品。期盼透過標竿商品遴選活動打造大西拉雅觀光圈品牌，並輔導區域業者開發及設計高品質的特色伴手禮，同時聘請產、官、學界專家組成評審團隊，最終選出5組商品進行包裝優化，推廣行銷至全國各地，讓更多人看見大西拉雅。

相關資訊：

交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處FB粉絲專頁：https://www.facebook.com/sirayatrip

i購西拉雅：https://theme.siraya-nsa.gov.tw/siraya/IGoSiraya/

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