專業運動筋膜放鬆，激推５間台中運動按摩店家！

運動按摩有別於一般穴道按摩，是由肌肉解剖學為基礎，針對筋膜走向找出組織沾粘點按摩，來恢復筋肉彈性、解除肌肉緊繃並增加靈活性，對於平常有健身習慣的健男俊女們。肌肉酸痛可以說是家常便飯，運動按摩相較於一般按摩，又可以紓解因運動造成的肌肉損傷及疲勞，以下便為各位推薦 5 間位於台中的運動按摩店！





1. 摩立康健康工作室

圖 / 摩立康健康工作室

🏠地址：台中市太平區育德路176號1樓

🕰營業時間：平日 10:00-22:00，假日 10:00-18:00，預約制

摩立康健康工作室位於太平區，鄰近新平國小，主要服務為運動按摩以及嬋柔運動。工作室由楊教練一人提供專業服務，除了基本資料外，也會填寫工作環境、生活習慣等等，以更近一步了解肌肉壓力來源。

工作室從整體環境及設備都能感受到用心，按摩中也會播放音樂讓人感到放鬆。除了徒手做筋膜按摩外，還會搭配每人狀況使用拔罐、筋膜刀來加強筋膜放鬆。教練在按的時候會不斷關心感受，讓人肌肉酸痛與心靈上都得到釋放。





2. 黑手運動按摩

圖 / 黑手運動按摩

🏠地址：台中市西屯區華夏巷西四弄38號

🕰營業時間：09:00-21:00，預約制

黑手運動按摩位於熱鬧的逢甲商圈。在開始按摩前的諮詢會搭配動作評估，理解原因後會針對問題點介紹按摩手法及流程，並將內容紀錄在顧客卡上，以利後續追蹤，可以感受到店家對於每位客人，都希望可以長久經營。

按摩前的講解會請出可愛的迷你小骨人，搭配講解骨骼與肌理走向、筋肉緊繃的可能原因，既可愛又專業。。整體來說，專業的筋膜放鬆、特別的按摩手法，尤其適合久坐的上班族，讓總是固定在同一個姿勢的身體得到最大的舒緩。





3. 易筋 Stretch Studio

圖 / 易筋 Stretch Studio

🏠地址：台中市南屯區河南路四段261號

🕰營業時間：10:00-19:00

易筋 Stretch Studio 位於台中南屯惠來公園附近，深綠色及白色看板，營造出乾淨俐落的感覺。一樓店面提供兩張按摩床給首次 15 分鐘體驗的客人使用，二樓獨立隔間則為專業筋膜伸展服務的獨立隔間，易筋主打筋膜放鬆及伸展的運動按摩手法，達到舒緩身體酸痛及僵硬的效果。

工作室會為顧客準備寬鬆上衣供更換，上班族下班後直接過去也很方便。開始前按摩師會先詢問平時運動習慣、工作型態，是否有身體較緊繃、酸痛需特別加強按摩放鬆的部位。全身被動伸展得以拉伸到很多自己平時做瑜珈，無法延展放鬆的肌群，一掃日常壓力所累積的疲憊、緊繃感。





4. Balance 溯源日式按摩

圖 / Balance 溯源日式按摩

🏠地址：台中市北屯區天津路四段15巷6-2號3樓

🕰營業時間：12:00-22:00，預約制

Balance 溯源日式按摩位於北屯區，靠近捷運文心崇德站，交通便利。工作室內有兩間獨立的按摩室、一間拉簾間隔的按摩台。溯源運動按摩主打肌肉筋膜放鬆、體態平衡按摩與以脊椎為重點的體態整復按摩。

徒手加筋膜刀的課程在徒手按摩的環節，除了像一般運動按摩依照肌理按壓做筋膜放鬆，按摩時還加入中式的穴道按壓，這是溯源獨特的中西合璧式按摩手法。師傅使用筋膜刀處理筋膜沾黏時，也會反覆確認疼痛程度，以免造成肌肉緊繃，推薦給想要尋找長期配合的按摩紓壓養生館的你。





5. Muscle Relaxer 壓王

圖 / Muscle Relaxer 壓王

🏠地址：台中市西區大業路25-1號

🕰營業時間：10:00-22:00

Muscle Relaxer 壓王是台中運動按摩店的先行者，提供專業身體檢測與運動按摩等服務，特色是在運動按摩中結合了脊骨神經醫學的動作評估與按摩手法。店家會為第一次到訪的客人做一系列動作評估，進而做下一步的調整及建議，以及未來的追蹤。

MR. 壓王跟其他運動按摩店家不同之處，是強調透過科學化的肌肉按摩，使用訓練的方式慢慢將骨脊和肌肉帶回原來的位置。評估完身體狀況之後，也建議可以從什麼運動去感受肌肉的發力，將原本忽視的肌群訓練起來之後，慢慢能把體態調整回正確的位置。結束後也會透過LINE 做後續叮嚀，連售後服務也是相當周到。





以上為本次的台中運動按摩推薦，七分之二的探索神秘客親自體驗了 5 間提供筋膜放鬆的台中運動按摩工作室。不論你是運動造成的酸痛或久坐造成的緊繃，都可以試試不同於傳統穴道指壓的運動按摩，同時以科學的角度更理解自己的身體構造，馬上預約運動按摩，抒發身體的疲勞，壓力及僵硬！

延伸閱讀>>【台中運動按摩推薦】筋膜放鬆舒緩調理！6 間台中運動學理按摩店評比

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