倒數2週！期間限定「黃金麥浪」美景月底掰掰 錯過要等明年啦～

台中大雅地區目前是全台種植小麥面積最大的地方，而3月底前正好是小麥收割的時期，剩下約2個禮拜、期間限定的「黃金麥浪」景色，錯過的話就要再等一年，想捕捉這難得畫面的人可要把握時間！

圖／ molly888666 IG

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從日治時期開始，因沙質土壤和便利的灌溉系統，讓台中大雅區成為全台得天獨厚的小麥產區，加上小麥的種植期，剛好可以接在第二期水稻收割後，才能在每年的11月到隔年3月、有機會看到這罕見的景色。成熟的小麥莖葉穗都是黃澄澄的，隨著風徐徐搖曳，如波浪一樣，搭配傳統紅磚屋當背景，隨便拍都是風景明信片等級的美景！快趁這兩個週末來去台中大雅看看～

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圖／私人提供

要提醒大家的是，千萬別為了拍照踩入農田，毀了農民辛苦了一季的心血；另外，因大雅地區道路較狹窄，如果開車前往的話，停車時要注意預留來車交會的空間，才不會造成當地居民和用路人的困擾唷！

導航地址：台中市大雅區秀山路17-21號、129號週邊