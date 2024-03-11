「台版大峽谷」總盤點！全台「4處峽谷秘境」朝聖清單快收藏 「限定版超級秘境」現身了

台灣這些大峽谷你都知道嗎？除了苗栗火炎山擁有「台版大峽谷」的美名外，全台還有3處峽谷秘境被列入「台版大峽谷」的超級景觀中，由北而南一次盤點，不用花貴貴的飛機票和坐到腿麻的長途飛行也能在台灣欣賞到大峽谷的雄偉地景。

世界七大奇景之一的「美國大峽谷」。圖／沈正柔提供

【林口水牛坑】

水牛坑原為綠蔥蔥的小山，但因遭砂石盜採變成光禿禿的黃漠模樣，卻意外形成了「大峽谷」的景觀地貌，偶爾還能看見成群的水牛吃草，如畫的美景吸引不少人造訪，逐漸成為打卡熱點。

林口「水牛坑」特殊地形宛如美國「大峽谷」。記者王敏旭／攝影

【苗栗火炎山】

火炎山是眾所周知的「台版大峽谷」，海拔602公尺，表層紅土化現象與風化及與水的自然侵蝕切割成尖銳的山峰組合，其特殊地貌與雄偉氣勢更是吸引朝聖人潮。

苗栗火炎山以「台版大峽谷」著稱。圖／可樂旅遊提供

【雲林萬年峽谷】

萬年峽谷為渾然天成的自然景觀，設有安全步道與觀景台，得以自高處欣賞到峽谷的壯觀及偉麗，但由於地形特殊、河床濕滑和高低落差大，切勿為拍美照或嬉戲進入河床，以免發生危險。

萬年峽谷擁有「V字型峽谷」景觀。圖／雲林縣政府文化觀光處提供

【台南大地谷】

大地谷擁有岩石被水流切穿的壯麗景色，近年因網路相傳而吸引遊客窺探，但由於並非一般風景區，須待每年枯水季才得以從水庫乾涸的上游進入，因此也是名符其實的旱季限定版超級祕境。

台南南化大地谷有「台版大峽谷」之稱，風景秀麗。記者修瑞瑩／攝影

由於峽谷地形高低落差大，亦有土石鬆動等潛在危險，欲前往探訪請注意自身安全，並切記勿入禁區，於觀景台或步道等安全區域一覽美景即可喔。