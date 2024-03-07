這次不放天燈！平溪O形縱走 「大岩壁石窟、石燭尖」開眼界

年初三好天氣適合走春，加上前天已無水氣且乾冷，昨日整天艷陽高掛，今日步道應該是乾爽好走，暖暖冬陽下，稜線上的風吹得讓人覺得頭疼，穿外套又太熱，脫了又覺得涼，實在難以抉擇。

步道旁的瓜寮坑3號民宅

步道旁古老的石頭厝

由平溪國中對面登山口起行，經過瓜寮坑3號門前，沿途看到好幾個別人許願的天燈，上面滿滿的各類祝福和願望，就墜落在步道兩旁，好友之一是平溪本地人，嘴上嚷著回收一個天燈架10元，沿路撿起來不就有幾百元，我們笑說是來爬山，而非來拾荒。

途經位在瓜寮坑溪上的攔沙壩

抵大岩壁下方石窟前漫長的石階

大岩壁下方的石窟

上石燭尖前，經過一處大岩壁，有幾個人工開鑿的石窟，也不知當初是什麼原因開鑿？窟內看得出來有很多的人工鑿痕。

大岩壁下方山徑往上拍攝，這可是艷紅鹿子百合的絕佳生長環境

往石燭尖方向行

不起眼的路牌，標示著往石燭尖

過了石窟後，一路陡坡向上，腳要爬，手也得拉繩，走來一點也不輕鬆。友人走在前面，未留意就走過了石燭尖的山徑入口，好在走在後方的我及時提醒，眾人費了番手腳，走到巨石上方可欣賞『石燭尖』，讚歎造物者之鬼斧神工，大自然真的十分神奇。

大自然的鬼斧神工-石燭尖，海拔420公尺

好友Jeff和白柚在石燭尖前合影

由石燭尖下來，已到午餐時刻，好不容易找到一處平坦的地方，可以讓我們用餐泡茶聊天，主要原因是今天稜線風勢太大，得找個可以遮風的地方用餐。

岩壁左側的狹窄山徑

夏天再來觀賞山壁上的艷紅鹿子百合

途中處處好風景，這段路頗似四分子月扇湖大岩壁

九龍山海拔490公尺

2024龍年初三走春登九龍山

餐後往九龍山方向前行，山路上上下下，坡度更陡，而且不少路徑是在瘦稜上面行走，二側都是深不見底的山谷，得重心放低，每步踏穩，才不致於發生意外。爬山享受山林之樂，除了要做好個人體能鍛鍊，更要隨時注意個人的安全。九龍山海拔490公尺，林間無展望，一行續往無名尖方向，途中經視野開濶的地方，就可以看到遠處有著磅薄氣勢的中央尖。

過了九龍山往無名尖，爬呀！繼續爬！

無盡的陡坡

個人非常喜歡在平溪健行爬山，原因在於這裡的地理環境實在特別，境內山勢，由於地球造山運動的推擠，而成為一面平緩，另一面陡峭的「單面山」，又受到河川或斷層的影響，所以各種懸崖峭壁，怪石嶙峋都有。遠遠望著中央尖左側的絕壁，又讓我們想起過去拉繩攀爬直上中央尖的種種回憶。

藍天白雲下的無名尖和遠處的中央尖

正好望見正行駛在106公路的795公車，剛過二坑口彎道往菁桐方向行到了無名尖後，海拔540公尺，果然是山如其名，連一塊告示牌都沒有，繼續往峰頭尖東峰方向走，山勢愈見陡峭，好在沿路都有架繩，感謝這些好心前輩團體無私的奉獻。

步步為營，走在山壁旁的樹幹上

苦中作樂的白柚

終於翻上稜線叉路口

登上稜線叉路口，右往峰頭尖，左往峰頭尖東峰行，我們取左行，自此就一直在稜線上爬上爬下，稜線上可以清楚看到前方峰頭尖東峰和中央尖，二側都有好風景。走在險峻的稜線和岩稜，我們隨時彼此互相提醒注意腳下濕滑的路徑。

稜線開濶處已見遠處中央尖和前方的峰頭尖東峰

翻越一峰接一峰

層巒疊嶂好風光

中央尖和前方的峰頭尖東峰

到了峰頭尖東峰，其實腹地不大，在此合影留念。

回首來時路，回望峰頭尖連峰

峰頭尖東峰合影

腹地狹小的峰頭尖東峰

由東峰下東勢格古道，一路陡下，短短不到一公里的距離，高度由海拔550公尺，快速下降300公尺左右，幾乎有超過一半的路徑都是以背向的方式下山，看來這條路徑不論是順時鐘或逆時鐘走，都需要體力和膽識。

一路陡降，心想若從這個方向上山也是很累

陡降的拉繩

走下東勢格古道後，路標載明到平溪國中還有2.8K，古道沿著瓜寮坑溪行。

下峰頭尖東峰接東勢格古道叉路

抵建源煤礦遺址前山徑左側的小瀑布

過了建源煤礦遺址後，終於在昔日的台車道上遇到4位外籍登山客。今天我們從石燭尖前的石窟處，遇到幾位外地觀光客之後，在山裡繞了一圈都沒有遇到同好，心裡在想這麼饒富樂趣的行程怎會沒有人來走？這個行程實在有挑戰性，下回有機會應該將距離拉長一點，再走一趟！

由平溪國中起登，走到大岩壁石窟處才發現GPS未開

後記，由東勢格古道走返平溪國中的途中，好友還是忍不住的撿起5個天燈架，看著她將天燈紙和天燈架分離，捲起回收天燈的紙俐落身手，不得不佩服她是道地的平溪人。