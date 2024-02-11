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名不虛傳！竄紅仙境「銀河洞」空靈感爆棚 舒心大景「壁中小廟＋飛瀑」必打卡

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／新北市觀光旅遊網
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新北竄紅仙境加一！位於新店的「銀河洞」以鑲嵌壁中的小廟及絕美瀑布營造空靈仙境氛圍，在近期爆紅成為不少人必訪的夢幻景點清單之一。置身漫步銀河洞步道，不僅能享受清新空氣，還能放空腦袋偷閒一番。

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「銀河洞」位在新北市新店區，屬於由瀑布形成的水濂洞地形，自「飛瀑凌空狀似銀河」得名。銀河洞內有一座鑲嵌於山壁中的觀世音菩薩小廟，瀑布後方另有一間呂洞賓廟，都能盡情享受靜謐的山林氛圍與體驗仙境的神祕與未知，親身打卡過的網友都讚「名不虛傳」、「適合全家人一起活動」。

圖／新北市觀光旅遊網
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除了奇特地形打造出的空靈感外，四周綠意盎然的景緻也值得細品，可以一次欣賞到蕨類綠植、銀河洞與飛瀑構成的舒心大景。打卡完「銀河洞」仙境後，亦可從銀河洞越嶺步道健行，順遊貓空纜車，不妨安排來趟放鬆一日遊

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空靈秘境「銀河洞」

【交通資訊】搭乘公車至「銀河洞站」、「中生橋頭站」下車，步行10分鐘抵達銀河洞越嶺步道登山口，沿該步道走約30分鐘即可到達銀河洞仙境

【旅遊叮嚀】自然健行型步道、全長約2.5公里

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