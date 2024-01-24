快訊

選前稱經手「郭台銘公開信」遭黃士修喊告 宣明智：目前與郭無聯繫

違反營運計畫！鏡電視大選製播政論節目 NCC未罰款僅給「警告」

名律師涉ACE詐騙案！幫洗錢「住家搜出近5千萬」 女友家查扣千萬跑車

一定要來走一趟！「鶯龜縱走」小Ｏ形：觀賞鶯歌石龜公石、俯瞰三鶯地區美景

健行筆記／ 健行筆記納維布魯

鶯歌石山O形 (7).jpg

鶯哥和龜公兩隻傳奇動物能湊在一起，就只有新北鶯歌區的鶯龜縱走小O形路線能領略了。鶯歌區郊山上有一顆鶯哥石，相傳鄭成功率軍經過此處時，有一隻巨形鶯哥襲擊鄭軍，被鄭成功下令砲轟擊落，化身成為鶯哥石，矗立在山坡上。而另一山頭上，相傳在日治時期曾有一隻神龜精煉成石，有先民對祂膜拜祈禱，竟然身上的久病不藥而癒，這顆龜公石因此被建廟供奉在碧龍宮。於是，走一趟鶯龜縱走的小O形，就可以會一會這兩顆傳奇神石，當然登高賞景，俯瞰三鶯地區及大漢溪風光，是一定要的了。

  
   　 布魯便利貼 當白雲飄進藍天部落格——布魯的登山旅行更多分享

鶯龜O形路線資訊

山岳資訊：鶯歌石山，海拔192M，無基石牛灶坑山，海拔243M，土地調查局圖根點谷(15)龜公山，海拔205M，三等控制點F253號阿四坑山，海拔112M，無基石

路線資訊：由宏德宮孫臏廟停車場--孫龍步道--鶯歌石--鶯歌石山--光明山稜線步道--牛灶坑山--龜公山--碧龍宮--神龜步道--阿四坑山--宏德宮孫臏廟。總計O形約5.6K，累計落差265M，約需2~3小時。

交通資訊：自行開車直接導航"宏德宮孫臏廟"或"碧龍宮"，廟前有停車場，假日不易停車。

 　   
  

鶯龜O形 1.jpg

布魯分享在健行筆記上的GPX，歡迎點入詳看下載。

鶯歌石山O形 (1).jpg

布魯將小車停在鶯歌石山腳下的宏德宮孫臏廟停車場，由此出發。孫臏廟停車場免費，但有管制，要向廟方索取代幣投幣才能離開。

鶯歌石山O形 (2).jpg

一開始走一段孫龍步道，緩坡向上。

鶯歌石山O形 (3).jpg

至鶯歌石涼亭下方左轉上陡坡。

鶯歌石山O形 (4).jpg

階梯陡坡終點就是鶯歌石。

鶯歌石山O形 (8).jpg

鶯歌石又名鸚哥石，傳説中鄭成功率軍行至鶯歌一帶遭遇巨鳥來襲，鄭軍下令炮轟巨鳥，巨鳥落地後化為鶯歌石。不過傳說終歸是傳說，當作有趣的故事，聽聽就好。

鶯歌石山O形 (5).jpg

鶯歌石山O形 (6).jpg

倒是鶯歌石旁觀景台展望很好，可以俯臨鶯歌、三峽區，甚至到土城樹林，與遠方的鳶山對望。

鶯歌石山O形 (9).jpg

鶯歌石山O形 (12).jpg

續上行經過一片竹林，到這個不起點的叉路，先叉出主線往鶯歌石山。

鶯歌石山O形 (13).jpg

鶯歌石山海拔192M，山頂有一塊大石，但沒有基石。

鶯歌石山O形 (10).jpg

下鶯歌石山後續行原步道，至一座觀景台，可惜台前的樹都長高了，遮蔽了不少視線。

鶯歌石山O形 (11).jpg

鶯歌石山O形 (14).jpg

續上行接光明山稜線步道，緩坡陡坡相間，路況不會枯燥無聊。

鶯歌石山O形 (15).jpg

鶯歌石山O形 (16).jpg

鶯歌石山O形 (17).jpg

光明山稜線平台，是中途不錯的休息站。

鶯歌石山O形 (18).jpg

光明山稜線步道和緩好走。

鶯歌石山O形 (19).jpg

鶯歌石山O形 (21).jpg

由稜線步道再轉至牛灶坑山，海拔243公尺，有一顆圖根點編號谷(15)，山頂平台也是賞景好地方，不過沒有遮蔭。

鶯歌石山O形 (22).jpg

過牛灶坑山後轉左往龜公山，看到涼亭就表示龜公山到了。

鶯歌石山O形 (24).jpg

龜公山海拔205公尺，有一顆F253號三等控制點基石。

鶯歌石山O形 (25).jpg

龜公山的展望很好，可以下瞰三峽區、三鶯大橋和大漢溪風光。

鶯歌石山O形 (26).jpg

鶯歌石山O形 (27).jpg

由龜公山涼亭前下階往碧龍宮。

鶯歌石山O形 (28).jpg

碧龍宮又稱為龜公廟，廟內供奉著一顆龜公石，是鶯歌最大的廟宇

鶯歌石山O形 (29).jpg

碧龍宮前長階的彩繪，增添廟宇的氣勢。

鶯歌石山O形 (30).jpg

循碧龍宮登山步道下山，這一道又陡又長的階梯，如果上山來走，肯定會很有挑戰性。

鶯歌石山O形 (31).jpg

走碧龍路下山至這支消防水栓左上神龜步道。

鶯歌石山O形 (32).jpg

神龜步道上有一個展望點，可下瞰三鶯區風光。

鶯歌石山O形 (33).jpg

鶯歌石山O形 (34).jpg

神龜步道是龜公山麓的橫向步道。

鶯歌石山O形 (35).jpg

神龜步道的最高點阿四坑山，海拔112公尺，沒基石也沒展望。布魯至此折回碧龍路下山。

鶯歌石山O形 (36).jpg

由碧龍路下山接中正一路右轉，便可回到宏德宮孫臏廟，完成這次的鶯歌石龜公山小O形。

步道 登山 廟宇

延伸閱讀

新北市立委開票結果／2個女人的戰爭 蘇巧慧擊敗洪佳君宣布當選

2024總統大選即時開票／「新北章魚哥」開票結果出爐 賴清德162票、侯友宜115票、柯文哲105票

攻頂眺望「鶯桃微笑山線」！桃園「福源山步道」朝聖鶯歌百年大榕樹 再品嘗假日限定傳統豆花

桃園鶯歌「5005」停駛 桃園交通局推在地「265」公車銜接

相關新聞

一定要來走一趟！「鶯龜縱走」小Ｏ形：觀賞鶯歌石龜公石、俯瞰三鶯地區美景

鶯哥和龜公兩隻傳奇動物能湊在一起，就只有新北鶯歌區的鶯龜縱走小O形路線能領略了。鶯歌區郊山上有一顆鶯哥石，相傳鄭成功率軍經過此處時，有一隻巨形鶯哥襲擊鄭軍，被鄭成功下令砲轟擊落，化身成為鶯哥石，矗立在

體驗零下7度！第50座百岳「閂山、鈴鳴山」 硬著頭皮踏上未知的旅程

北二段由閂山、鈴鳴山、無明山、甘藷峰4座百岳組成，本次攀登閂山及鈴鳴山2天1夜，天氣預報雖有寒流但並未到強烈大陸冷氣團等級，但一夜之間風雲變色，前往鈴鳴山的路上竟然飄起了雪，隨著海拔的爬升地上的積雪也

過程興奮、意猶未盡！「李棟山縱走鹿場警備道」六日行 探索隘勇線和駐在所遺跡

【李棟山縱走鹿場警備道】高義蘭進-觀霧出 蟑螂家族的影片頻道 www.youtube.com/@cockroach-family (一) 時間：2023年2月22日~2月28日 (二) 地

追隨時代的足跡！玉山下八通關 穿梭百年路徑進入時光隧道

「八通關上玉山」是大家耳熟能詳的路線籍由探訪鹿野忠雄的攀登玉山的路線(記載於「山、雲與蕃人」著作中)穿梭百年的路徑，尋找遺留的記憶剛好巧遇11月11日突發想來點儀式感在玉山慶助這雙11特別的日子於是把

健行路線推薦！古樸風情「獅頭山步道群」難易度適中值得一訪

獅頭山，因位於中港溪邊遠眺此山時，形狀似獅頭而得名。包含前山獅頭(苗栗縣南庄鄉)，後山獅尾(新竹縣峨眉鄉)主峰高度為海拔492公尺山頂有一顆三等三角點25號，小百岳No29，山頂設有氣象監測及通訊中繼

新手值得一試！ 登賞楓勝地「馬那邦山、細道邦山」半日遊

馬那邦山是大湖第一高峰，也是賞楓勝地，其名字由泰雅族語翻譯為山容壯麗的意思，一般安排半天即可完成 主題-馬那邦山、細道邦山半日遊人員-小吳、小羽 交通-自行車開導行珠湖登山口，停車場為私人土地收費

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。