一定要來走一趟！「鶯龜縱走」小Ｏ形：觀賞鶯歌石龜公石、俯瞰三鶯地區美景

鶯哥和龜公兩隻傳奇動物能湊在一起，就只有新北鶯歌區的鶯龜縱走小O形路線能領略了。鶯歌區郊山上有一顆鶯哥石，相傳鄭成功率軍經過此處時，有一隻巨形鶯哥襲擊鄭軍，被鄭成功下令砲轟擊落，化身成為鶯哥石，矗立在山坡上。而另一山頭上，相傳在日治時期曾有一隻神龜精煉成石，有先民對祂膜拜祈禱，竟然身上的久病不藥而癒，這顆龜公石因此被建廟供奉在碧龍宮。於是，走一趟鶯龜縱走的小O形，就可以會一會這兩顆傳奇神石，當然登高賞景，俯瞰三鶯地區及大漢溪風光，是一定要的了。

布魯便利貼 當白雲飄進藍天部落格——布魯的登山旅行更多分享 鶯龜O形路線資訊 山岳資訊：鶯歌石山，海拔192M，無基石牛灶坑山，海拔243M，土地調查局圖根點谷(15)龜公山，海拔205M，三等控制點F253號阿四坑山，海拔112M，無基石 路線資訊：由宏德宮孫臏廟停車場--孫龍步道--鶯歌石--鶯歌石山--光明山稜線步道--牛灶坑山--龜公山--碧龍宮--神龜步道--阿四坑山--宏德宮孫臏廟。總計O形約5.6K，累計落差265M，約需2~3小時。 交通資訊：自行開車直接導航"宏德宮孫臏廟"或"碧龍宮"，廟前有停車場，假日不易停車。

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布魯將小車停在鶯歌石山腳下的宏德宮孫臏廟停車場，由此出發。孫臏廟停車場免費，但有管制，要向廟方索取代幣投幣才能離開。

一開始走一段孫龍步道，緩坡向上。

至鶯歌石涼亭下方左轉上陡坡。

階梯陡坡終點就是鶯歌石。

鶯歌石又名鸚哥石，傳説中鄭成功率軍行至鶯歌一帶遭遇巨鳥來襲，鄭軍下令炮轟巨鳥，巨鳥落地後化為鶯歌石。不過傳說終歸是傳說，當作有趣的故事，聽聽就好。

倒是鶯歌石旁觀景台展望很好，可以俯臨鶯歌、三峽區，甚至到土城樹林，與遠方的鳶山對望。

續上行經過一片竹林，到這個不起點的叉路，先叉出主線往鶯歌石山。

鶯歌石山海拔192M，山頂有一塊大石，但沒有基石。

下鶯歌石山後續行原步道，至一座觀景台，可惜台前的樹都長高了，遮蔽了不少視線。

續上行接光明山稜線步道，緩坡陡坡相間，路況不會枯燥無聊。

光明山稜線平台，是中途不錯的休息站。

光明山稜線步道和緩好走。

由稜線步道再轉至牛灶坑山，海拔243公尺，有一顆圖根點編號谷(15)，山頂平台也是賞景好地方，不過沒有遮蔭。

過牛灶坑山後轉左往龜公山，看到涼亭就表示龜公山到了。

龜公山海拔205公尺，有一顆F253號三等控制點基石。

龜公山的展望很好，可以下瞰三峽區、三鶯大橋和大漢溪風光。

由龜公山涼亭前下階往碧龍宮。

碧龍宮又稱為龜公廟，廟內供奉著一顆龜公石，是鶯歌最大的廟宇。

碧龍宮前長階的彩繪，增添廟宇的氣勢。

循碧龍宮登山步道下山，這一道又陡又長的階梯，如果上山來走，肯定會很有挑戰性。

走碧龍路下山至這支消防水栓左上神龜步道。

神龜步道上有一個展望點，可下瞰三鶯區風光。

神龜步道是龜公山麓的橫向步道。

神龜步道的最高點阿四坑山，海拔112公尺，沒基石也沒展望。布魯至此折回碧龍路下山。

由碧龍路下山接中正一路右轉，便可回到宏德宮孫臏廟，完成這次的鶯歌石龜公山小O形。