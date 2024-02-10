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走春最佳目的地！全台「7條古味老街」最精選 打卡巴洛克建築、大啖街頭美食超愜意

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／各縣市旅遊網
圖／各縣市旅遊網

全台老街點點名！過年就要感受既傳統又熱鬧的氣氛，「老街」就是結合恣意漫步與逛吃的最佳目的地。從台北一路向南至高雄，盤點「全台7條古味老街」，巴洛克歷史建築、在地街頭小吃統統有，走春不怕沒處去。

⬤ 台北市 大稻埕

大稻埕商圈飄散著濃郁年味。圖／侯永全
大稻埕商圈飄散著濃郁年味。圖／侯永全

迪化街辦年貨！在大稻埕，除了各式南北貨都能買到外，充滿異國風情的巴洛克建築與日治古老商行、文青咖啡館林立，走春期間不妨來趟老派之旅，不僅感受熱鬧氣氛，也有穿越時空之感。

⬤ 新北市 淡水老街

淡水老街。圖／新北市觀光旅遊網
淡水老街。圖／新北市觀光旅遊網

享譽國內外的淡水老街適合漫步散策，品嘗小吃與道地台味，還有馬偕石像公園、滬尾偕醫館、紅毛城等知名古蹟可遊覽，安排一趟一日遊再適合不過了。

⬤ 新北市 九份老街

九份老街。圖／新北市經發局提供
九份老街。圖／新北市經發局提供

位於山城裡的九份老街擁有歷史建築、蜿蜒小巷的獨特景緻與氛圍，走訪各式在地小店一品懷舊魅力，如有到訪可別錯過必吃芋圓及打卡阿妹茶樓。

⬤ 桃園市 大溪老街

大溪老街。圖／桃園觀光導覽網
大溪老街。圖／桃園觀光導覽網

大溪老街上有許多日治時期的巴洛克建築，融合閩南傳統圖飾，成為當地獨有特色，兼具文青與懷舊感。周邊還有李騰芳古宅、寺廟古蹟等景點，大溪豆干、三角湯圓等老街美食即使大排長龍也要吃。

⬤ 彰化縣 鹿港老街

鹿港老街。圖／彰化縣政府提供
鹿港老街。圖／彰化縣政府提供

鹿港老街為全台知名觀光景點，保存最完整的閩式建築，還能參拜極其靈驗的鹿港天后宮，為一整年的好運祈福。當紅美食麵線糊、麵茶、牛舌餅等街頭好滋味也能一飽口福。

⬤ 台南市 安平老街

安平老街。圖／台南旅遊網
安平老街。圖／台南旅遊網

擁有「開台第一街」稱號的安平老街不僅能一覽各式舊建築，童玩店、小吃店還能勾起童年回憶。蝦餅、豆花、蜜餞、蝦捲、蚵捲、魚丸湯、蚵仔煎等老街美食更是不容錯過。

⬤ 高雄市 旗山老街

旗山老街。圖／高雄旅遊網
旗山老街。圖／高雄旅遊網

旗山老街多棟建築物被指定為古蹟或文化資產，富有濃濃的歷史與人文氣息，巴洛克式街屋古色古香，到訪必嘗當地著名傳統小吃、特色香蕉點心與冰品，結合建築美學與獨特美食值得推薦。

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九份 小吃 文青 淡水 走春 鹿港老街

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