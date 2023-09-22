70多攤位喝足買足！ 彰化商圈GO購祭「永樂茶酒咖市集」反應熱烈
【旅奇傳媒/編輯部報導】「2023彰化商圈GO購祭」系列活動的第一彈「八卦樂36市集－永樂茶酒咖」，日前於永樂商圈熱鬧登場，現場聚集70多個攤位的美食文創市集、走唱熱演、限量滿額送茶飲、限量試飲等活動外，還有邀請最具彰化風味的八卦山咖啡、花壇夢想舘、二林快樂酒莊、二林台灣酒窖、埔心農會、彰化縣農會等知名茶酒咖品牌參與，讓大家一次喝足、買足。
彰化縣政府經濟暨綠能發展處表示，為輔導商圈永續經營，透過創意行銷，型塑商圈品牌形象，今年特別成立商圈輔導團，針對縣內12大商圈辦理一系列商圈經營領導與數位行銷課程、專家諮詢服務與診斷輔導外，也引導商圈結合彰化GO購消費抽獎與建縣300年活動，推動「2023彰化商圈GO購祭」系列活動，採取週週都有活動的形式到10/28為止，透過商圈小旅行、美食踩街、生態體驗等活動，讓在地人、遊客更認識自己生活的土地，也挖掘彰化不一樣的美。
其中「八卦樂36市集－永樂茶酒咖」首次結合茶酒咖主題，現場有彰化最在地的花壇茉莉茶、二林葡萄酒及八卦山咖啡等彰化特產展售，匯集縣內茶酒咖知名業者參與，共70多攤美食文創市集、走唱熱演、限量滿額送茶飲、限量試飲等活動，更邀請到八卦山咖啡、花壇夢想舘、二林快樂酒莊、二林台灣酒窖、埔心農會、彰化縣農會、台灣啤酒知名精釀啤酒廠等知名廠商參與；還有表演團體來為廟埕熱場，一同歡慶夏日的美好。此外，永樂商圈每月的第三週週六，都會舉行「永樂36市集」，遊客也可持續前往、發現新鮮事。
2023年適逢彰化建縣300年，9/23-10/1將於彰化縣立體育館舉辦「彰化博覽會」系列活動，「2023彰化商圈GO購祭」系列活動－9/24於田中商圈「探索消費新樂趣，玩轉田中商圈」、9/30在北斗商圈舉辦「好食寶斗邀，中秋美食踩街活動」。
※ 提醒您：禁止酒駕；飲酒過量，有害健康。
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