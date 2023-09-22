70多攤位喝足買足！ 彰化商圈GO購祭「永樂茶酒咖市集」反應熱烈

「甜點是精神的食糧」不論何時來上一份美味的甜點，絕對能一掃你內心的不愉快，而【查壹茶Charlie Tea & Coffee】更是許多甜點控的天堂，以誘人的巴斯克蛋糕與各種甜食飲品，療癒著每位顧客的心。

2023-09-18 11:00