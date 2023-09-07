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多肉控的童話仙境　「美拍造景、DIY盆栽」的人氣打卡景點

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

埔里人氣打卡景點「多肉秘境-福興店」打造一片世外桃源童話仙境，除了美拍、打卡，擅長庭園景觀設計的「多肉秘境」主要是間DIY手作多肉盆栽教室，亦販售數十種的多肉植物，和各種大小尺寸的精緻多肉盆栽。求新求變的「多肉秘境」今年又有美拍新造景了！翻新了原本的景點，像是夢幻精靈泡泡屋、月球及鞦韆，並推出新版天空階梯和巨大藍色飛馬，還貼心示範如何拍出夢幻天空階梯美照。

開放免費參觀的園區規劃有拍照景觀區、DIY盆器區，在遊賞多肉花園後，不妨依照個人喜好挑盆器、挑植物、種植、裝飾，種類豐富的多肉植物和上千種裝飾小物隨你挑，輕鬆DIY獨一無二的多肉盆栽。今年亦推出新產品3吋「精緻代種盆」，1盆70元、3盆200元，對於行程緊湊無法參加手作課程的朋友，可以用最優惠的價格，免動手，只要幾分鐘就把精緻的多肉盆栽帶回家！

　

店家資訊

多肉秘境-福興店

地址：南投縣埔里鎮福興里福長路281-1號

電話：0927-862-262

FB：多肉秘境-福興店

時間：09:00-17:00（週三休）

　

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